Отдыхала с подругой и хвасталась машиной: какими были последние посты погибшей в Одессе жены футболиста
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2403
Девушка публиковала посты в соцсети не каждый день.
Виктория Данченко, жена футболиста Олега Данченко погибла в ДТП под Одессой. Со своим мужем они были одногодками — 27 лет, а мечтой девушки было быть успешной женщиной и мамой.
Последняя ее активность в Instagram свидетельствуют о том, что она хорошо проводила время — отдыхала с подругой в ресторане.
На опубликованных около полуночи 14 января сторис отмечена Юлия, кастинг менеджер из Киева. Ужинали девушки в столичном ресторане французской кухни Frou Frou.
Одним из последних постов в ленте Виктории был вопрос к подписчикам, какое фото с машиной лучше — в черно-белом или цветном варианте. На фото тот самый Mercedes на котором она попала в аварию.
Виктория публиковала фото в разных образах — и в красивых платьях, и в удобных худи, с макияжем и без.
Под фотографиями девушки — многочисленные комментарии с соболезнованиями родным и супругу.
Инстаграм был важной частью жизни девушки. Как ранее писал "Телеграф" именно соцсеть помогла Виктории и Олегу познакомиться — все началось с взаимной подписки.
- Дата публикации
-
- Категория
-