Укр

Отдыхала с подругой и хвасталась машиной: какими были последние посты погибшей в Одессе жены футболиста

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
2403
Последний пост с авто Новость обновлена 15 января 2022, 09:11
Последний пост с авто

Девушка публиковала посты в соцсети не каждый день.

Виктория Данченко, жена футболиста Олега Данченко погибла в ДТП под Одессой. Со своим мужем они были одногодками — 27 лет, а мечтой девушки было быть успешной женщиной и мамой.

Последняя ее активность в Instagram свидетельствуют о том, что она хорошо проводила время — отдыхала с подругой в ресторане.

На опубликованных около полуночи 14 января сторис отмечена Юлия, кастинг менеджер из Киева. Ужинали девушки в столичном ресторане французской кухни Frou Frou.

Сторис Виктории Данченко
Сторис Виктории Данченко

Одним из последних постов в ленте Виктории был вопрос к подписчикам, какое фото с машиной лучше — в черно-белом или цветном варианте. На фото тот самый Mercedes на котором она попала в аварию.

Виктория публиковала фото в разных образах — и в красивых платьях, и в удобных худи, с макияжем и без.

Под фотографиями девушки — многочисленные комментарии с соболезнованиями родным и супругу.

Последний пост Виктории

Инстаграм был важной частью жизни девушки. Как ранее писал "Телеграф" именно соцсеть помогла Виктории и Олегу познакомиться — все началось с взаимной подписки.

Теги:
#Одесса #ДТП #Жена #Олег Данченко
У Людмилы осталась двухлетняя дочь
В регионах
Искали больше недели: на Виннитчине нашли мертвой молодую мать
Дата публикации
Дата публикации
Категория
У Людмилы осталась двухлетняя дочь
Искали больше недели: на Виннитчине нашли мертвой молодую мать
Дата публикации
Категория
Третий день подряд в Украине более 10 тысяч новых больных
Заболеваемость стремительно растёт: свежая сводка COVID-19 в Украине
Дата публикации
Категория
Тополь смял автомобиль
В Киеве тополь насмерть раздавил человека, еще один попал в больницу: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Категория
Сын Леонида Деркача поделился фото отца
Умер экс-глава СБУ и нардеп 4 созыва Леонид Деркач
Дата публикации
Категория
Путешествие из Украины в Доминикану омрачила задержка рейса почти на сутки
"Дождь" в салоне самолета и "пропажа" обратного рейса: полтысячи украинцев застряли в Доминикане