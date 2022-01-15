Укр

"Дорога не прощает ошибок": украинцы критически восприняли гибель жены футболиста в Одессе

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Фото из соцсетей Виктории Данченко Новость обновлена 15 января 2022, 11:19
Фото из соцсетей Виктории Данченко

Девушке было 27 лет.

В ДТП под Одессой погибла жена украинского футболиста Олега Данченко Виктория. Девушка вела Mercedes, который врезался в другие автомобили, а затем в отбойник.

На ее странице в соцсети "Инстаграм" под фото пользователи из разных стран выкладывают соболезнования и свое мнение об аварии.

Супруг Виктории выступал за греческую команду АЕК
Супруг Виктории выступал за греческую команду АЕК

Одним из аргументов критиков является то, что девушка ездила на большой скорости. Очевидцы сообщают, что нарушения скоростного режима наблюдали и перед аварией, и ранее.

"Летела как сумасшедшая", "Дорога не прощает ошибок" и другие сообщения подобного смысла появились под ее последним фото в Инстаграме.

Накануне своей гибели Виктория выставляла в соцсети фото с машиной и спрашивала подписчиков, какое фото лучше в цветном варианте или в черно-белом. "Теперь только чб", — пишут пользователи.

Ранее "Телеграф" писал про историю знакомства Олега и Виктории в соцсети "Инстаграм". Он ждал ее из полугодовой поездки в Китай для работы в модельном бизнесе, а поженились они уже в России, где футболист выступал за казанский клуб.

Теги:
#Одесса #ДТП #Жена #Сожаления #Олег Данченко
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