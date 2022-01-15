"Дорога не прощает ошибок": украинцы критически восприняли гибель жены футболиста в Одессе

Девушке было 27 лет.

В ДТП под Одессой погибла жена украинского футболиста Олега Данченко Виктория. Девушка вела Mercedes, который врезался в другие автомобили, а затем в отбойник.

На ее странице в соцсети "Инстаграм" под фото пользователи из разных стран выкладывают соболезнования и свое мнение об аварии.

Супруг Виктории выступал за греческую команду АЕК

Одним из аргументов критиков является то, что девушка ездила на большой скорости. Очевидцы сообщают, что нарушения скоростного режима наблюдали и перед аварией, и ранее.

"Летела как сумасшедшая", "Дорога не прощает ошибок" и другие сообщения подобного смысла появились под ее последним фото в Инстаграме.

Накануне своей гибели Виктория выставляла в соцсети фото с машиной и спрашивала подписчиков, какое фото лучше в цветном варианте или в черно-белом. "Теперь только чб", — пишут пользователи.

Ранее "Телеграф" писал про историю знакомства Олега и Виктории в соцсети "Инстаграм". Он ждал ее из полугодовой поездки в Китай для работы в модельном бизнесе, а поженились они уже в России, где футболист выступал за казанский клуб.