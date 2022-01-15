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Весь у роботі: з’ясувалося, де був футболіст "Зорі" Данченко під час загибелі дружини в Одесі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Олег Данченко із дружиною Вікторією Новина оновлена 15 січня 2022, 14:46
Олег Данченко із дружиною Вікторією

Гравець був помічений на тренуванні.

Український футболіст Олег Данченко у день загибелі дружини у жахливій ДТП в Одесі провів перше тренування у складі луганської "Зорі".

Відповідний знімок з’явився на сторінці луганського клубу в Instagram.

Пресслужба "Зорі" опублікувала кілька фотографій із тренування, яке було проведено на стадіоні "Торпедо" 14 січня. На кадрах засвітився і Данченко серед своїх нових одноклубників. Примітно, що саме цього дня Олег приєднався до луганського колективу. У суботу, 15 січня, "Мужики" проведуть тренування у Запоріжжі, після чого вирушать до Туреччини на збори. Чи поїде Данченко разом із командою наразі невідомо.

Данченко до "Зорі" виступав за чотири російські клуби і виправдовував свій переїзд до Росії вчинком Ярослава Ракицького, який зробив це трохи раніше.

Олег Данченко із дружиною Вікторією
Олег Данченко із дружиною Вікторією

Нагадаємо, смертельне ДТП із дружиною футболіста сталося в Одесі на Київській трасі. Вікторія любила швидкість і навіть публікувала у себе в соцмережах відео, на якому порушувала швидкісний режим. Користувачі розкритикували таке ставлення загиблої до правил дорожнього руху. Зазначимо, дівчина вела активний блог у Instagram.

Теги:
#Футбол #ФК Зоря #Олег Данченко
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