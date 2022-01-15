З "Шахтаря" до Росії: де грав футболіст Данченко, чия дружина загинула у жахливій ДТП в Одесі

Скандальний гравець повернувся на батьківщину.

Український футболіст Олег Данченко, чия дружина Вікторія загинула 14 січня у страшній аварії в Одесі, у цей день підписав контракт із луганською "Зорею".

Про це повідомляє пресслужба "Мужиків" в Instagram.

У мережі цей перехід розкритикували, адже Данченко не посоромився під час війни на Донбасі поїхати виступати за російські клуби. До речі, "Зоря" заборонила публікувати коментарі під постом про трансфер скандального українця, хоча під іншими фото та відео залишити коментар можна. Додамо, що Олег виступатиме в Україні 1,5 роки на правах оренди, контракт футболіста належить грецькому АЕКу.

Олег Данченко у футболці Шахтаря

Починав свою професійну кар’єру Данченко у запорізькому "Металургу", потім у його послужному списку значилися "Динамо" (Хмельницький), одеський "Чорноморець" та донецький "Шахтар". У стані "Гірників" молодий захисник не зумів закріпитися і був змушений "бігати" по орендах. Спочатку він повернувся до Одеси, де виступав за "Моряків", а потім були скандальні трансфери до Росії. З 2017 року Олег встиг пограти відразу за чотири російські клуби: "Анжи", "Єнісей", "Рубін" та "Уфу". У січні 2021 року АЕК викупив у "Рубіна" права на гравця за 1 млн євро. Цікаво, що Олег отримував виклик до збірної України, але так і не дебютував за головну команду країни. У 2018 році він залишився у запасі на переможних матчах Ліги націй проти Чехії (1:2) та Словаччини (1:0).

Олег Данченко у футболці молодіжної збірної України

Після повернення на батьківщину у сім'ї Данченків сталася трагедія. Дружина футболіста Вікторія на Київській трасі в Одесі потрапила у масштабну ДТП.

На жаль, дівчина загинула. Вікторія вела активний блог в Instagram. До речі, саме в цій соцмережі Олег познайомився зі своєю майбутньою дружиною.