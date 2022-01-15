Из "Шахтера" в Россию: где играл футболист Данченко, чья жена погибла в жутком ДТП в Одессе

Скандальный игрок вернулся на родину.

Украинский футболист Олег Данченко, чья жена Виктория погибла 14 января в страшной аварии в Одессе, в этот день подписал контракт с луганской "Зарей".

Об этом сообщает пресс-служба "Мужиков" в Instagram.

В сети этот переход раскритиковали, ведь Данченко не постеснялся во время войны на Донбассе поехать выступать за российские клубы. К слову, "Заря" запретила публиковать комментарии под постом о трансфере скандального украинца, хотя под другими фото и видео оставить комментарий можно. Добавим, что Олег будет выступать в Украине 1,5 года на правах аренды, контракт футболиста принадлежит греческому АЕКу.

Олег Данченко в футболке Шахтера

Начинал свою профессиональную карьеру Данченко в запорожском "Металлурге", затем в его послужном списке были "Динамо" (Хмельницкий), одесский "Черноморец" и донецкий "Шахтер". В стане "Горняков" молодой защитник не сумел закрепиться и был вынужден скитаться по арендам. Сначала он вернулся в Одессу, где выступал за "Моряков", а затем были скандальные трансферы в Россию. С 2017 года Олег успел поиграть сразу за четыре российских клуба: "Анжи", "Енисей", "Рубин" и "Уфу". В январе 2021 года АЕК выкупил у "Рубина" права на игрока за 1 млн евро. Примечательно, что Олег получал вызов в сборную Украины, но так и не дебютировал за главную команду страны. В 2018 году он остался в запасе на победных матчах Лиги наций против Чехии (1:2) и Словакии (1:0).

Олег Данченко в футболке молодежной сборной Украины

По возвращению на родину Данченко ждала семейная трагедия. Жена футболиста Виктория на Киевской трассе в Одессе попала в масштабное ДТП.

К сожалению, девушка погибла. Виктория вела активный блог в Instagram. К слову, именно в этой соцсети Олег познакомился со своей будущей супругой.