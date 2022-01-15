Весь в работе: выяснилось, где был футболист "Зари" Данченко во время гибели жены в Одессе

Игрок был замечен на тренировке.

Украинский футболист Олег Данченко в день гибели жены в ужасном ДТП в Одессе провел первую тренировку в составе луганской "Зари".

Соответсвующий снимок появился на страничке луганского клуба в Instagram.

Пресс-служба "Зари" опубликовала несколько фотографий с тренировки, которая была проведена на стадионе "Торпедо" 14 января. На кадрах засветился и Данченко в окружении своих новых одноклубников. Примечательно, что именно в этот день Олег присоединился к луганскому коллективу. В субботу, 15 января, "Мужики" проведут тренировку в Запорожье, после чего отправятся в Турцию на сборы. Поедет ли Данченко вместе с командой пока неизвестно.

Данченко до "Зари" выступал за четыре российских клуба и оправдывал свой переезд в Россию поступком Ярослава Ракицкого, который сделал это немного раньше.

Олег Данченко с женой Викторией

Напомним, смертельное ДТП с женой футболиста случилось в Одессе на Киевской трассе. Виктория любила скорость и даже публиковала у себя в соцсетях видео, на котором нарушала скоростной режим. Пользователи раскритиковали такое отношение погибшей к ПДД. Отметим, девушка вела активный блог в Instagram.