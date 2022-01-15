Потерявший жену футболист Данченко восхищался Ракицким и "мирил" Украину с агрессором

Игрок несколько лет провел в России.

Украинский футболист Олег Данченко, чья жена Виктория погибла в жутком ДТП в Одессе 14 января, вернулся на родину, где будет выступать за луганскую "Зарю". Правый защитник редко давал интервью, однако однажды он пообщался с РосСМИ на тему своего перехода в российский футбол.

Олег с 2017 года успел поиграть сразу за четыре российских клуба: "Анжи", "Енисей", "Рубин" и "Уфу". После своего перехода в "Рубин" летом 2019 года защитник пообщался с sovsport на политические темы. Тогда он заявил, что надеется на скорый мир между соседними странами, а также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский наладит отношения с РФ. Кроме того, он оправдал свой уход из "Шахтера" в российский футбол поступком украинского футболиста Ярослава Ракицкого, который также ушел из стана "Горняков" в питерский "Зенит".

"Общественное мнение меня не особо интересовало. Российский чемпионат сильнее украинского — значит, если хочешь прогрессировать, лучше играть здесь. Уж если такой известный футболист, как Ярослав Ракицкий на такое решился, почему я должен был отказываться", — рассказывал Данченко.

Олег и Виктория Данченко

На замечание, что Ракицкий потерял место в сборной Украины из-за переезда в Россию, Данченко отметил, что ситуация вскоре должна поменяться.

"И для меня дорога в сборную Украины теперь закрыта. Но, знаете, никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Не удивлюсь, если через год или даже раньше Россия и Украина помирятся. Думаю, что Владимир Зеленский наладит отношения с Россией. Он молодой, у него есть амбиции, народ за него. Я лично надеюсь на своего президента", — заявлял в 2019 году Олег.

Примечательно, что Данченко вызывался в сборную Украины. На посвящении в команду он пел песню "Младший лейтенант".

Отметим, жена Данченко Виктория погибла в день возвращения футболиста в украинский футбол. Девушка вела активный блог в Instagram. Именно в этой соцсети Олег и Виктория познакомились. После смертельного ДТП страничку Виктории засыпали не только сочувствующими комментариями.