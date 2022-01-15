Футболіст Данченко, який втратив дружину, захоплювався Ракицьким і "мирив" Україну з агресором

Гравець кілька років провів у Росії.

Український футболіст Олег Данченко, чия дружина Вікторія загинула у страшній ДТП в Одесі 14 січня, повернувся на батьківщину, де виступатиме за луганську "Зорю". Правий захисник рідко давав інтерв’ю, однак одного разу він поспілкувався із РосЗМІ на тему свого переходу в російський футбол.

Олег з 2017 року встиг пограти відразу за чотири російські клуби: "Анжи", "Єнісей", "Рубін" та "Уфу". Після свого переходу до "Рубіну" влітку 2019 року захисник поспілкувався з sovsport на політичні теми. Тоді він заявив, що сподівається на швидкий мир між сусідніми країнами, а також зазначив, що президент України Володимир Зеленський налагодить відносини із РФ. Крім того, він виправдав свій відхід з "Шахтаря" в російський футбол вчинком українського футболіста Ярослава Ракицького, який також пішов із табору "Гірників" до пітерського "Зеніту".

"Громадська думка мене не особливо цікавила. Російський чемпіонат сильніший за український — значить, якщо хочеш прогресувати, краще грати тут. Вже якщо такий відомий футболіст, як Ярослав Ракицький на таке наважився, чому я мав відмовлятися", — розповідав Данченко.

Олег та Вікторія Данченки

На зауваження, що Ракицький втратив місце у збірній України через переїзд до Росії, Данченко зазначив, що ситуація невдовзі має змінитись.

"І для мене дорога до збірної України тепер закрита. Але, знаєте, ніколи не знаєш, що чекає на тебе попереду. Не здивуюся, якщо через рік чи навіть раніше Росія та Україна помиряться. Думаю, що Володимир Зеленський налагодить відносини з Росією. Він молодий, у нього є амбіції, народ за нього. Я особисто сподіваюся на свого президента", — заявляв у 2019 році Олег.

Цікаво, що Данченко викликався до збірної України. На посвяті до команди він співав пісню "Молодший лейтенант".

Зазначимо, дружина Данченка Вікторія загинула у день повернення футболіста в український футбол. Дівчина вела активний блог в Instagram. Саме в цій соцмережі Олег та Вікторія познайомилися. Після смертельної ДТП сторінку Вікторії засипали коментарями.