Укр

В Одессе неуправляемый пассажирский автобус протаранил 4 авто и салон Harley-Davidson (фото, видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Водитель автобуса потерял сознание за рулем Новость обновлена 19 января 2022, 12:28
Водитель автобуса потерял сознание за рулем

Водителя одной из пострадавших легковушек пришлось госпитализировать.

В Одессе пассажирский автобус перевозчика Gunsel протаранил несколько автомобилей и автосалон Harley-Davidson. Масштабная ДТП произошла из-за того, что водитель потерял сознание за рулем. К сожалению, мужчина скончался еще до приезда скорой.

Как передает местное издание "Думская", авария произошла утром в среду, 19 января, по адресу улица Разумовская, 19.

Автобус врезался в салон Harley-Davidson Odessa
Автобус врезался в салон Harley-Davidson Odessa

Отмечается, что автобус пересек двойную сплошную, попутно задев несколько проезжавших мимо него автомобилей. Речь идет о как минимум четырех машинах — Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe, Chevrolet Aveo. После чего автобус продолжил движение, а остановился лишь после вылета на тротуар, удара в дерево и здание салона Harley-Davidson Odessa.

Издание пишет, что в момент ДТП в автобусе перевозчика Gunsel находились пассажиры. По их словам, водитель за рулем потерял сознание и это привело к аварии.

В аварии пострадал водитель автомобиля Chevrolet. Что касается водителя пассажирского автобуса, то, по данным горсовета, он скончался на месте ДТП еще до приезда скорой помощи.

Ранее "Телеграф" сообщал о смертельном ДТП с женой футболиста "Зари" в Одессе на Киевской трассе. Виктория Данченко любила скорость и даже публиковала у себя в соцсетях видео, на котором нарушала скоростной режим. Пользователи раскритиковали такое отношение погибшей к ПДД. Отметим, девушка вела активный блог в Instagram.

Теги:
#Одесса #ДТП #Авария #Пассажирский автобус
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