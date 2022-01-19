В Одессе неуправляемый пассажирский автобус протаранил 4 авто и салон Harley-Davidson (фото, видео)

Водителя одной из пострадавших легковушек пришлось госпитализировать.

В Одессе пассажирский автобус перевозчика Gunsel протаранил несколько автомобилей и автосалон Harley-Davidson. Масштабная ДТП произошла из-за того, что водитель потерял сознание за рулем. К сожалению, мужчина скончался еще до приезда скорой.

Как передает местное издание "Думская", авария произошла утром в среду, 19 января, по адресу улица Разумовская, 19.

Автобус врезался в салон Harley-Davidson Odessa

Отмечается, что автобус пересек двойную сплошную, попутно задев несколько проезжавших мимо него автомобилей. Речь идет о как минимум четырех машинах — Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe, Chevrolet Aveo. После чего автобус продолжил движение, а остановился лишь после вылета на тротуар, удара в дерево и здание салона Harley-Davidson Odessa.

Издание пишет, что в момент ДТП в автобусе перевозчика Gunsel находились пассажиры. По их словам, водитель за рулем потерял сознание и это привело к аварии.

В аварии пострадал водитель автомобиля Chevrolet. Что касается водителя пассажирского автобуса, то, по данным горсовета, он скончался на месте ДТП еще до приезда скорой помощи.

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