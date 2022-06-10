росія потужно вдарила вночі по Дніпропетровщині: влада відкрила деталі

Дані про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюються

У ніч на п’ятницю, 10 червня, російські військові обстріляли та завдали ракетного удару по Дніпропетровській області.

Також жителів Дніпра сполохала потужна пожежа, але вона з атакою ворога не пов’язана. Таку інформацію опублікував керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Наголошується, що вночі був обстріл Зеленодольської, Широківської та Апостолівської громад неподалік адмінкордонів Херсонської області у Криворізькому районі.

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Постраждалі райони на карті бойових дій

Як уточнив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул, в Аннівці Широківської громади обійшлося без жертв та руйнувань, в Українці Апостолівської громади було знищено домоволодіння, у Великій Костромці знищено домоволодіння, а жінка 1981 року отримала легкі поранення. Ситуація на напрямі контрольована.

Крім того, рано-вранці було завдано ракетного удару по Дніпровському району, — попередньо обійшлося без постраждалих, але деталі уточнюються.

Дніпровський район на карті Дніпропетровської області

Багато жителів Дніпра бачили вночі та вранці потужну пожежу, у соцмережах вважали, що вона пов’язана з вибухами, проте виявилося, що горіло одне з підприємств міста, — вогонь вже приборкали, і інцидент не був пов’язаний із ворожою атакою.

Як повідомляв "Телеграф", українські військові напередодні серйозно вдарили по окупантах у Херсонській області, і можлива атака по Дніпропетровщині, — спроба росіян помститися за це.