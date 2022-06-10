"Сил, ресурсів та мотивації вести наступальні дії не має": у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні України

Російські війська на півдні України нарощують оборону

Станом на вечір 9 червня ситуація на фронтах півдня України залишається стабільно напруженою, але російські окупанти не переходять у наступ.

Про це у зведенні повідомляє Повітряне командування "Південь".

"Противник веде бойові дії на займаних рубежах, укріплюється та мінує підступи до своїх позицій. Сил, ресурсів та мотивації вести наступальні дії не має", — йдеться у зведенні.

Разом із тим авіацією ЗСУ було нанесено серію ударів по опорному пункту, місцям скупчення техніки та особового складу, по налаштованій понтонній переправі та польовим складам противника в п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини.

За результатами авіаударів та виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань знищено:

33 російських загарбники;

реактивну систему залпового вогню "Град";

кілька одиниць броньованої техніки;

3 склади боєприпасів та 2 — пально-мастильних матеріалів.

Решта ворожих втрат уточнюється.

Щодо ситуації у Чорному морі, то там корабельне угруповання чорноморського флоту рф тримає напоготові до здійснення ракетних ударів 4 надводних корабля та 1 підводний човен, разом з ними на чергуванні знаходиться 1 великий десантний корабель.

"А значить, загроза ракетних атак залишається, вірогідність морської десантної операції – вочевидь поставлена на паузу", — резюмують у Повітряному командуванні "Південь".

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій росією території Запорізької та Херсонської областей оголошено про підготовку до псевдореферендуму.