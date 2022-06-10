"Сил, ресурсів та мотивації вести наступальні дії не має": у ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні України
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Російські війська на півдні України нарощують оборону
Станом на вечір 9 червня ситуація на фронтах півдня України залишається стабільно напруженою, але російські окупанти не переходять у наступ.
Про це у зведенні повідомляє Повітряне командування "Південь".
"Противник веде бойові дії на займаних рубежах, укріплюється та мінує підступи до своїх позицій. Сил, ресурсів та мотивації вести наступальні дії не має", — йдеться у зведенні.
Разом із тим авіацією ЗСУ було нанесено серію ударів по опорному пункту, місцям скупчення техніки та особового складу, по налаштованій понтонній переправі та польовим складам противника в п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини.
За результатами авіаударів та виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань знищено:
- 33 російських загарбники;
- реактивну систему залпового вогню "Град";
- кілька одиниць броньованої техніки;
- 3 склади боєприпасів та 2 — пально-мастильних матеріалів.
Решта ворожих втрат уточнюється.
Щодо ситуації у Чорному морі, то там корабельне угруповання чорноморського флоту рф тримає напоготові до здійснення ракетних ударів 4 надводних корабля та 1 підводний човен, разом з ними на чергуванні знаходиться 1 великий десантний корабель.
"А значить, загроза ракетних атак залишається, вірогідність морської десантної операції – вочевидь поставлена на паузу", — резюмують у Повітряному командуванні "Південь".
Як повідомлялося, на тимчасово окупованій росією території Запорізької та Херсонської областей оголошено про підготовку до псевдореферендуму.