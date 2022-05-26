Цей провал росії увійде до історії: як українські війська розбили окупантів під Білогорівкою

Події, що розгорнулися в невеликому селищі Луганської області, сповільнили поступ російських військ на сході України

Білогорівка стала селищем-легендою у Луганській області. Розгром російських військ, який відбувся там у першій половині травня, одна з найбільших поразок для агресора з початку повномасштабного вторгнення.

Все, що відомо про провальні спроби росії форсувати Сіверський Донець поблизу Білогорівки — у матеріалі "Телеграфу".

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Селище Білогорівка розташоване у Сєвєродонецькому районі Луганської області. Згідно з відкритими даними, у населеному пункті до війни проживало від сили тисяча людей. У цьому районі окупанти намагалися форсувати річку Сіверський Донець. У разі успіху в противника був би шанс просунутися на трасу Лисичанськ-Бахмут, підійти ближче до Сєверодонецька, але завдяки продуманим крокам ЗСУ плани окупантів зазнали краху.

Мапа

Перші атаки російських військових припали на місцеву школу. Внаслідок авіаудару в Білогородці могло загинути щонайменше 60 людей.

Увечері наступного дня, 8 травня, загарбники вперше облаштували понтонну переправу через Сіверський Донець, перекинувши частину сил і засобів на інший берег. Почалися запеклі бої. Українські захисники раз-по-раз ударяли по переправах супротивника. Активна фаза боїв тривала десь до 13 травня.

Втрати росії під Білогорівкою

Загалом було знищено, за даними The New York Times, понад 400 російських військових. Спочатку звучало число в 485 осіб. Приблизно стільки ж росіян було на затопленому крейсері "Москва".

За оцінками медіа, втрати росії у Білогорівці досягають 80 одиниць техніки. Аналітик Павло Войлов підрахував на своїй сторінці у Facebook, що кількість знищених чи постраждалих одиниць може сягати 89.

Скріншот

Кількість розгромлених об’єктів рф. Фото: facebook.com/pavel.voylov

Білогорівку називають "другою Чорнобаївкою", а ганьбу військових вс рф визнають і самі росіяни. Так, російський блогер Юрій Подоляка порівняв спроби форсувати Сіверський Донець із "стрибанням на граблях, яке лише приносить нові шишки". За його словами, через дурість російського командування під Білогорівкою знищено як мінімум одну, а то й дві батальйонно-тактичні групи.

Тоді як за даними радника голови МВС України Антона Геращенка, на переправі біля села Білогорівка українські бійці з 80, 79, 30, 58 та 17 бригад влаштували "Сталінград і Курську дугу одночасно". Протягом трьох днів, йдеться у повідомленні, під Білогорівкою окупанти втратили близько 250 одиниць техніки й до 1500 солдатів і офіцерів.

У той час як голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв про те, що рф втратила близько 100 одиниць техніки, а ЗСУ вдалося розбити два батальйони — а це майже тисяча бійців.

Наслідки розгрому російських військ під Білогорівкою показав український журналіст Юрій Бутусов у своєму YouTube-каналі.

Подробиці успішної операції під Білогорівкою – з перших вуст

Полковник ЗСУ Дмитро Кашенко розповів кореспондентові NYT, що на одну із переправ його направили 8 травня. Тоді рф якраз розгорнула понтони і перекинула солдатів у ліс на ближній берег. Український офіцер зазначає, що наша піхота просунулась у цей район наступного дня, але була відбита. Були втрати. Потім бійці ВСУ встановили лінію оборони, оточивши росіян, і спрацювали по цьому району артилерією. Міст зруйнували за допомогою плавучих мін. Було підірвано чотири окремі мости на місці переходу.

За словами полковника Кащенка, окупанти знову спробували прорвати українську лінію оборони, але їм це не вдалося. Десятки бронетехніки та піхоти потрапили у пастку під приціл нашої артилерії. ЗСУ вдаряли і по силам, що розташувалися на далекому березі. До речі, в цій битві українці в один з перших разів застосовували американську артилерійську зброю M777, що прибула.

Був і момент, коли Україна запропонувала росії здатися. Як згадує Кащенко, він вигукував у гучномовець: "Росіяни, здавайтесь!" Щоправда, не певен, чи почули ті таку "пропозицію".

Що відбувається у Білогорівці після знакової поразки

У середу, 25 травня, The New York Times опублікував репортаж по слідах подій битви під Білогорівкою, яку в матеріалі називають однією з найбільш смертоносних боїв війни для армії путіна. Замість оточення сил ЗСУ у Сєверодонецьку, противник зазнав значних втрат – загинуло щонайменше 400 російських солдатів, переважно від артилерійських обстрілів. Є дані, що деякі російські військові намагалися врятуватися вплав, але багато хто потонув.

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Саме Білогорівка, крихітне селище, сповільнило на якийсь час просування загарбників на сході України. Як описують журналісти, які побували в місцях битви, перед ними відкрилася сумна для окупанта картина: підірвані танки, уламки понтонних мостів, купи гілок дерев і тіла російських солдатів, деякі з яких наполовину закопані в землю. Місцями стоїть нестерпний запах трупів, що розкладаються, йдеться в матеріалі. Де-не-де все ще валяються викинуті продукти та особисті речі окупантів: спальний мішок, пляшки з гелем для душу, тушонка, пакет картоплі, пакетики чаю з рф та шльопанці. Серед знахідок і посвідчення російського полковника до медалі "за бойові заслуги".

Додамо, що Сєвєродонецьк тримає оборону під контролем українських бійців досі. Місто страждає від ударів окупантів, комунікації та зв’язок відсутні або працюють із великими перебоями. За словами військових аналітиків і представників західної розвідки, пише NYT, якщо росія спробує повністю захопити Сєвєродонецьк, то зіткнеться з жорстокими боями у міських умовах. Прогнозують, що розпочати наступ углиб України для сил вс рф буде проблематично.

Нагадаємо, російські загарбники змогли просунутися до траси Бахмут-Лисичанськ, яку називають "дорогою життя". Маршрут проходить через Донецьку та Луганську області. У районі Білогорівки та Нагірного ситуація загострилася, ведуться активні бойові дії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти намагаються взяти Сєверодонецьк вже кілька тижнів поспіль, але українські Сили оборони стійко протистоять. На думку британських розвідників, у разі, якщо рф вдасться захопити контроль над містом, то може статися повна окупація Луганської області.