Росіяни знову збрехали щодо екіпажу крейсера "Москва": у чому прокололися цього разу

Факт загибелі моряків із флагманського корабля досі замовчується

Поки українці бурхливо обговорюють ймовірне знищення фрегата "Адмірал Макаров", деякі росіяни безуспішно намагаються знайти інформацію про членів екіпажу крейсера "Москва", який потонув раніше. Втім, військове керівництво Росії, як і раніше, приховує факт масової загибелі моряків, прикриваючи свій величезний тактичний прокол телесюжетами з використанням старих кадрів.

На користь цієї думки свідчать фото одного з членів екіпажу Москви, опубліковані його родичами через ЗМІ. Докладніше про ситуацію, яка підтверджує брехню російської влади, розповість "Телеграф".

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Як відомо, через кілька днів після знищення крейсера на росТБ вийшов сюжет, в якому показали екіпаж "Москви", який нібито практично повністю вцілів. При цьому справжність відео у багатьох викликала питання, і насамперед — у родичів військовослужбовців, які не змогли зв’язатися зі своїми синами, братами тощо.

Читайте також: Категорія Україна "Просто йшли у бік Одеси": мати моряка із крейсера "Москва" розповіла деталі знищення корабля Поранений окупант розповів про те, що загинуло щонайменше 40 членів екіпажу, а багатьох доправили до лікарень із тяжкими пораненнями.

Пізніше до журналістів "Радіо Свобода" звернулася Тетяна Грудініна, чий племінник Сергій служив на затонулому кораблі. За її словами, одразу після трагедії родині зателефонували та запевнили, що хлопець вижив. Проте вже незабаром Тамара Грудініна, мати Сергія, двічі розмовляла з представниками військово-морського флоту Росії. І спочатку їй сказали, що її син безвісти зник, а потім повідомили про його смерть під час "НП на кораблі".

Строковик Сергій Грудінін, який загинув на "Москві"

При цьому Сергій Грудінін фігурує в телесюжеті, який російська пропаганда поспішила випустити в ефір невдовзі після краху крейсера.

Проте сім’я Грудініних показує фото, яке було знято за деякий час до відходу "Москви" у плавання, — там хлопці виглядають ідентично тому, як в одному з фрагментів відео для ТБ.

Сергій на фото із сімейного архіву

Кадри з того самого сюжету про врятований екіпаж "Москви"

Цікаво, що коментарі під відео на YouTube "дбайливо" закриті кимось із адмінів каналу. Мабуть, для того, щоб уникнути зайвих питань, у тому числі від родичів моряків.

Скрин з YouTube-каналу

За словами двоюрідної сестри Грудініна Тетяни Тулупової, востаннє Сергій виходив із рідними на зв’язок 10 квітня. Тоді хлопець розповів, що вони вирушають у відкрите море.

Цікаво також і те, що Грудінін був строковиком, тому його не мало бути на борту судна, яке вирушає на війну. Втім, сумна доля спіткала багатьох російських призовників, які несли службу на "Москві" — за деякими даними, більше половини екіпажу крейсера могли складати саме строковики.

У Міноборони рф інформацію всіляко замовчують, а будь-які спроби родичів дізнатися інформацію про своїх дітей, котрі не виходять на зв’язок вже майже місяць, закінчуються невдачею. Деякі, втім, одержують "відписки" про те, що моряки "зникли безвісти", чого, на думку військового керівництва, вочевидь має вистачити для "заспокоєння нервів".

Нагадаємо, що флагманський крейсер "Москва" підбили двома українськими ракетами "Нептун" ще 13 квітня. Не минуло й доби, як корабель затонув через серйозні пошкодження корпусу. У росії ж факт потоплення визнали не відразу, пояснивши те, що сталося "надзвичайною подією" на кораблі, а також озвучивши сміховинну кількість загиблих. Однак при цьому вони визнали смерть капітана судна.