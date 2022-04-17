У росії показали екіпаж потонулої "Москви", а по країні вже пішли перші "похоронки"

Частина екіпажу ракетного крейсера таки вціліла

На тлі істерики, що вибухнула в росії, через те, що підбитий двома українськими ракетами "Нептун" флагман чорноморського флоту російської федерації ракетний крейсер "Москва" затонув під час буксирування в порт і відсутності точної інформації про долю його екіпажу, в російському міноборони вирішили показати моряків, що врятувалися з корабля.

Минулої суботи, 16 квітня, міноборони росії опублікувало відео зустрічі головкому ВМФ рф Миколи Євменова з евакуйованим екіпажем ракетного крейсера "Москва" в окупованому Севастополі.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Згідно з повідомленням пресслужби, Микола Євменов "довів екіпажу крейсера, що офіцери, мічмани і матроси продовжать службу у військово-морському флоті", а деякі "традиції" крейсера, що потонули, будуть дбайливо збережені і продовжені.

Проте увагу привертає не це, а саме відео зустрічі, а точніше кількість її учасників та відсутність звуку.

Чисельність

Річ у тім, що чисельність екіпажу ракетного крейсера "Москва" становила за різними даними приблизно від 450 до 510 осіб.

Раніше в міноборони росії стверджували, що весь екіпаж крейсера був повністю евакуйований.

При цьому на відеозаписі добре видно, що моряків трохи більше сотні.

Де більша частина екіпажу затонувшої "Москви", — залишається загадкою.

Звук

Також звертає увагу той факт, що в опублікованому відео в принципі відсутній звук.

Що такого говорив російський адмірал, що пресслужбі міноборони росії довелося повністю прибрати звук, також залишається загадкою.

Водночас російський пропагандистський телеканал "Звєзда" (належить міноборони рф) також опублікував відео з цієї зустрічі, цього разу зі звуком. Однак у першій частині їхнього відео слова присутніх не чутно через шум, а в другій Євменов виступає із заявою, з якої можна зробити висновок, що до складу екіпажу крейсера входять строковики.

"Офіцери, мічмани, особовий склад контрактної служби продовжуватимуть службу на військово-морському флоті. Особовий склад строкової служби відповідно до закону з травня по липень місяць буде звільнений і відбуде до постановки на військовий облік", — говорить російський адмірал.

Нагадаємо, що ще на початку війни, коли українські воїни почали брати перших полонених російських окупантів, російський диктатор Володимир Путін заявляв, що строковики не беруть участь у "спецоперації" в Україні. Пізніше мінооборони росії спростувало слова путіна, однак додало, що таких небагато і взагалі це помилка і вони вже не братимуть участі у війні проти України.

Похоронки

Ще 15 квітня міноборони рф офіційно підтвердило смерть командира ракетного крейсера "Москва", проте про будь-які інші втрати не повідомляло.

Проте, як з’ясувалося, загибеллю капітана крейсера справа не обмежилася і по росії пішли перші "похоронки" родичам екіпажу "Москви".

Так, журналісти "Схем" (Радіо Свобода) вже встановили особу одного загиблого мічмана "Москви" — Івана Вахрушева, який служив у п’ятій бойовій частині, яка відповідала за експлуатаційну безпеку корабля.

Загиблий мічман із екіпажу "Москви" Загиблий мічман із екіпажу "Москви"

Про це у російській соцмережі написала дружина мічмана Варвара Вахрушева.

Вона ж підтвердила "Схемам" факт смерті і розповіла, що його тіло виявили, а за наявною у неї інформацією вважаються зниклими безвісти 27 членів екіпажу "Москви".

Як повідомлялося, крейсер "Москва" став найдорожчою втратою армії Росії у війні з Україною.