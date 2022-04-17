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У росії показали екіпаж потонулої "Москви", а по країні вже пішли перші "похоронки"

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Вже колишній флагман чф рф ракетний крейсер "Москва" Новина оновлена 17 квітня 2022, 02:50
Вже колишній флагман чф рф ракетний крейсер "Москва"

Частина екіпажу ракетного крейсера таки вціліла

На тлі істерики, що вибухнула в росії, через те, що підбитий двома українськими ракетами "Нептун" флагман чорноморського флоту російської федерації ракетний крейсер "Москва" затонув під час буксирування в порт і відсутності точної інформації про долю його екіпажу, в російському міноборони вирішили показати моряків, що врятувалися з корабля.

Минулої суботи, 16 квітня, міноборони росії опублікувало відео зустрічі головкому ВМФ рф Миколи Євменова з евакуйованим екіпажем ракетного крейсера "Москва" в окупованому Севастополі.

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Згідно з повідомленням пресслужби, Микола Євменов "довів екіпажу крейсера, що офіцери, мічмани і матроси продовжать службу у військово-морському флоті", а деякі "традиції" крейсера, що потонули, будуть дбайливо збережені і продовжені.

Проте увагу привертає не це, а саме відео зустрічі, а точніше кількість її учасників та відсутність звуку.

Чисельність

Річ у тім, що чисельність екіпажу ракетного крейсера "Москва" становила за різними даними приблизно від 450 до 510 осіб.

Раніше в міноборони росії стверджували, що весь екіпаж крейсера був повністю евакуйований.

При цьому на відеозаписі добре видно, що моряків трохи більше сотні.

Де більша частина екіпажу затонувшої "Москви", — залишається загадкою.

Звук

Також звертає увагу той факт, що в опублікованому відео в принципі відсутній звук.

Що такого говорив російський адмірал, що пресслужбі міноборони росії довелося повністю прибрати звук, також залишається загадкою.

Водночас російський пропагандистський телеканал "Звєзда" (належить міноборони рф) також опублікував відео з цієї зустрічі, цього разу зі звуком. Однак у першій частині їхнього відео слова присутніх не чутно через шум, а в другій Євменов виступає із заявою, з якої можна зробити висновок, що до складу екіпажу крейсера входять строковики.

"Офіцери, мічмани, особовий склад контрактної служби продовжуватимуть службу на військово-морському флоті. Особовий склад строкової служби відповідно до закону з травня по липень місяць буде звільнений і відбуде до постановки на військовий облік", — говорить російський адмірал.

Нагадаємо, що ще на початку війни, коли українські воїни почали брати перших полонених російських окупантів, російський диктатор Володимир Путін заявляв, що строковики не беруть участь у "спецоперації" в Україні. Пізніше мінооборони росії спростувало слова путіна, однак додало, що таких небагато і взагалі це помилка і вони вже не братимуть участі у війні проти України.

Похоронки

Ще 15 квітня міноборони рф офіційно підтвердило смерть командира ракетного крейсера "Москва", проте про будь-які інші втрати не повідомляло.

Проте, як з’ясувалося, загибеллю капітана крейсера справа не обмежилася і по росії пішли перші "похоронки" родичам екіпажу "Москви".

Так, журналісти "Схем" (Радіо Свобода) вже встановили особу одного загиблого мічмана "Москви" — Івана Вахрушева, який служив у п’ятій бойовій частині, яка відповідала за експлуатаційну безпеку корабля.

Загиблий мічман із екіпажу "Москви"
Загиблий мічман із екіпажу "Москви"
Загиблий мічман із екіпажу "Москви"
Загиблий мічман із екіпажу "Москви"

Про це у російській соцмережі написала дружина мічмана Варвара Вахрушева.

Вона ж підтвердила "Схемам" факт смерті і розповіла, що його тіло виявили, а за наявною у неї інформацією вважаються зниклими безвісти 27 членів екіпажу "Москви".

Як повідомлялося, крейсер "Москва" став найдорожчою втратою армії Росії у війні з Україною.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Моряки #Втрати #Крейсер &quot;Москва&quot;
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