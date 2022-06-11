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Війна — день 108: окупанти штурмують Донбас, поки ЗСУ відсувають їх від Запоріжжя

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Війна в Україні Новина оновлена 11 червня 2022, 00:24
Війна в Україні

Оперативно про головне за 11 червня

Українські сили оборони продовжують хоробро захищати країну вже 108 днів після повномасштабного вторгнення рф. Окупанти продовжують наступ на Донбасі, а також накопичують там резерви. Українці відповіли тим, що відсунули війська рф на кілька кілометрів від Запоріжжя, яке окупанти позначили своєю ціллю. Крім того, загарбники будь-якої миті можуть зважитися на штурм Миколаєва. У Німеччині несподівано почали говорити те, що явно не сподобається кремлю, а ось невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко серйозно заговорив про війну проти Заходу за частину України.

У цій статті "Телеграф" повідомляє про головні події, що відбулися в Україні та світі 11 червня, але більш оперативно отримувати інформацію можна у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Російські окупанти в п'ятницю здійснили масований обстріл селища Врубівка на Луганщині, повідомляє військовий журналіст Руслан Смещук, який зараз перебуває в зоні бойових дій та опублікував фотографії обстрілу. За інформацією журналіста, росіяни вдарили по селищу реактивною системою "Солнцепек", а потім обстріляли реактивними ракетами, ймовірно, із фосфорною начинкою.

Обстріл селища
Обстріл селища
Обстріл селища
Обстріл селища

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що минулої доби зенітні ракетні війська (ЗРВ) ПС ЗСУ знищили 500-ту повітряну ціль з початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

"Це черговий БПЛА російських окупантів "Орлан-10". Розраховували на дещо більше, втім, літаки рашистів нині не часті гості у підконтрольному Збройним Силам повітряному просторі", — зазначають у ПС ЗСУ.

Усього за минулий день на рахунку ЗРВ ПС ЗСУ два БПЛА ОТР "Орлан-10". Ще два безпілотники цього типу збили протиповітряну оборону Сухопутних військ.

Ударна авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, позиціям та логістиці ворога: знищено не менше п'яти одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів.

Про найважливіші події за 8 червня ми писали у статті: "Війна — день 105: виснажливі бої на Донбасі та просування ЗСУ на півдні"

Усі головні новини за 9 червня доступні у нашому традиційному зведенні за день: "Війна — день 106: важкі бої продовжуються, але росія вже готує "референдуми" у Херсоні та Мелітополі".

З новинами за минулу добу, 10 червня, можна ознайомитися в нашому матеріалі за п’ятницю: "Війна — день 107: ЗСУ дорогою ціною тримають оборону, а окупанти можуть скористатися спекою для наступу".

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#Україна #Росія #Війна з Росією