лукашенко зібрався вводити війська в Україну: зроблено заяву

Диктатора лякає колективний Захід

У п’ятницю, 10 червня, на 107-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко зробив дивну заяву.

Диктатор на республіканському семінарі-нараді "Актуалізація методів та форм роботи з населенням на місцевому рівні" заявив про готовність воювати за західну Україну, передає офіційний сайт президента Білорусі.

За словами лукашенка, Білорусь є ціллю колективного Заходу, який нібито хоче захопити ці землі, щоб вирівняти фронт по лінії Смоленськ-Брянськ-Курськ-Ростов-на-Дону. Невизнаний президент заявив, що не дасть цим планам здійснитися, і для цього, можливо, воюватиме із Заходом за західну Україну.

"Вони (колективний Захід, — Ред.) досі не пішли від цілі вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ і туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт. А ми, тисячу майже кілометрів, балкон цей, його треба зрізати… Це їхня ціль — вони перед цим не зупиняться, зайдуть вони з України Західної чи ще звідкись… Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоб не відтяпали. Тому що це для нас смерті подібне, не лише для українців. Страшні процеси відбуваються довкола", — сказав лукашенко.

Зазначимо, в російських telegram-каналах раніше поширювалися повідомлення про те, що президент росії володимир путін нібито схиляє лукашенка ввести білоруські війська на захід України з метою відрізати Київ від поставок озброєння та боєприпасів від країн Заходу.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко нагородив своїх силовиків за участь у війні проти України.

Нагадаємо, невизнаний диктатор вирішив створити народне ополчення в РБ.