Зеленський дозволив перекидання бійців тероборони на фронт: деталі

Де використовувати тероборону вирішує Головнокомандувач ЗСУ

Сили територіальної оборони Збройних сил України тепер можуть воювати у зонах бойових дій та на окупованих територіях.

Відповідний закон №6521 підписав президент України Володимир Зеленський, повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.

За даними на сайті ВР, президент підписав цей закон ще 10 червня.

Додамо, що бійці територіальної оборони зазвичай виконували завдання у межах своєї громади. Після того, як закон набуде чинності, тероборона зможе виконувати завдання по всій Україні, включаючи зони бойових дій та окуповані території. Рішення щодо виконання завдань бійців ТРО на території районів, де ведуться бойові дії, прийматиме Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Зазначимо, цей закон про тероборону було прийнято Верховною Радою ще на початку травня.

Раніше повідомлялося, що лідер гурту "Бубмокс" Андрій Хливнюк, який воює у лавах тероборони Києва, заявив, що відчуває зневагу та гидливість до росіян, які підтримують кривавого диктатора володимира путіна.