Стало відомо, коли Україна все ж отримає довгоочікувану важку зброю від Німеччини

Попри обіцянки, Німеччина досі не доставила в Україну жодну одиницю важкої зброї

Перша поставка німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000 до України, в рамках військової допомоги Києву у протистоянні російському ворогу, очікується близько 22 червня.

Про це під час свого чергового інтерв’ю для видання НВ розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник, відмітивши, що, попри систематичні обіцянки німецької сторони допомогти військовим озброєнням, жодної одинці важкої зброї Київ так і не отримав.

"Станом на сьогодні, на 105 день війни росії проти України, жодна, я повторюю, жодна одиниця саме важкої техніки — щонайменше це артилерія, гаубиці, БМП, танки — жодної не було поставлено до України", — розповів Мельник.

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Посол також додав, що вже до кінця поточного місяця Німеччина, ймовірніше за все, виконає щонайменше дві свої обіцянки щодо поставок Україні важкої зброї. Тож близько 22 червня очікується надходження семи самохідних гаубиць німецького виробництва. Пізніше українські Збройні сили отримають кілька десятків Gepard.

"Це теж стара зброя — 30 одиниць: 15 Gepard — до кінця липня, ще 15 — до кінця серпня. Тобто лише 2 рішення зі всіх оголошених німецьким урядом до сьогодні, які перебувають в стадії реалізації", — пояснив український чиновник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина передасть Україні найсучасніші системи протиповітряної оборони з тих, які вона має — зенітні системи IRIS-T SL.

Також нагадаємо, що Німеччина з перших днів російського вторгнення передала Україні озброєння на близько 200 мільйонів євро, а також пообіцяла передати важку техніку на потреби ЗСУ.