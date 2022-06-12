В окупованому Мелітополі прогримів вибух, росіяни заявляють про теракт: деталі

Повідомляється, що вибух пролунав біля будівлі поліції

В окупованому Мелітополі (Запорізька область) пролунав вибух, внаслідок якого двоє людей отримали поранення.

У російських ЗМІ після цього повідомили, що вибух нібито влаштували якісь "українські бойовики", а вибуховий пристрій було закладено в урну біля поліцейського відділення.

Також там повідомляється про те, що щонайменше дві особи отримали поранення.

За повідомленнями місцевих жителів, вибух було чутно біля місцевого управління МВС біля Братського цвинтаря та парку.

Окупаційна "влада" ж оцінила потужність пристрою в 700-800 грамів у тротиловому еквіваленті.

Слід зазначити, що місце події було відразу ж перекрито російськими солдатами.

Варто зазначити, що 12 червня у захоплених містах України окупанти влаштували заходи до дня росії. Зокрема у Мелітополі вони вивісили великий прапор рф, поставили сцену, влаштували якісь виступи. Проте городяни шабаш росіян проігнорували.

До речі, вранці серія вибухів також сталася в окупованому Бердянську. Один із них прозвучав на підстанції "Амстора", після чого половина міста залишилася без електрики. За деякими даними, було підірвано багато військових машин.