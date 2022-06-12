В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв, россияне заявляют о теракте: детали

Сообщается, что взрыв прозвучал у здания полиции

В оккупированном Мелитополе (Запорожская область) прозвучал взрыв, вследствие которого два человека получили ранения.

В российских СМИ после этого сообщили, что взрыв якобы устроили некие "украинские боевики", а взрывное устройство было заложено в урну возле полицейского отделения.

Также там сообщается о том, что по меньшей мере два человека получили ранения.

По сообщениям местных жителей взрыв был слышен возле местного управления МВД возле Братского кладбища и парка.

Оккупационные "власти" же оценили мощность устройства в 700-800 граммам в тротиловом эквиваленте.

Стоит отметить, что место происшествия было сразу же перекрыто российскими солдатами.

Стоит отметить, что 12 июня в захваченных городах Украины оккупанты устроили мероприятия ко дню россии. В частности в Мелитополе они вывесили большой флаг рф, поставили сцену, устроили какие-то выступления. Впрочем, горожане шабаш россиян проигнорировали.

К слову, утром серия взрывов также произошла в оккупированном Бердянске. Один из них прозвучал на подстанции "Амстора", после чего половина города осталась без электричества. По некоторым данным было взорвано много военных машин.