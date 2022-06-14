"Довго чекати не можемо": у Міноборони розповіли, скільки західної зброї ще потрібно для ЗСУ

Україні потрібно ще багато зброї, щоб відбити російське вторгнення

Україна не зможе перемогти у війні проти росії без допомоги країн Заходу, проте на цей час ЗСУ отримали лише близько 10% необхідних озброєнь.

Про це розповіла в ефірі єдиного телемарафону українських новин заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Від того, що заявляла Україна, з того, що нам потрібне, ми отримали приблизно 10 відсотків", — сказала вона.

За словами Маляр, Заходу варто прискорити темпи надання військової допомоги, оскільки щодня зволікання призводить до втрат життя українських військовослужбовців та мирного населення, руйнувань міст та тимчасової окупації нових територій.

"І тому, на жаль, ми не можемо чекати дуже довго, тому що ситуація є дуже складною", — сказала вона.

У Міноборони сподіваються, що партнери не тільки викличуться надати допомогу, але й зроблять це у чіткі часові межі найближчим часом, а також нададуть саме ту допомогу, яка потрібна українським захисникам.

Як повідомлялося раніше, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк раніше розповів, що Україні для перемоги потрібна ще тисяча гаубиць, 300 систем РСЗВ, п’ятсот танків та багато бронетехніки.

"Телеграф" поговорив із військовим експертом, полковником запасу Олегом Ждановим, який розповів, наскільки ці оцінки відповідають дійсності, і коли Захід може прискорити постачання військової допомоги.