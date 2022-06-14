Напередодні "Рамштайну-3": полковник назвав надії України та позначив проблеми зі зброєю

В Україні очікують прискорення поставок озброєння після третьої зустрічі у цьому форматі

У вівторок, 14 червня, напередодні зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк звернувся до учасників заходу, що відбудеться у Брюсселі.

У своєму Twitter він закликав кожного з майже 50 учасників формату заплющити очі та уявити світ, у якому росія перемогла.

"Ранкові ракети до круасанів, нічні сирени до колискових, зникнення міст із тисячолітньою історією. Цей світ стане реальністю, якщо зберегти поточні темпи постачання зброї. Чекаємо на рішення", – підкреслив Подоляк.

Своїми очікуваннями від вже третьої від початку діяльності формату зустрічі міністрів оборони країн НАТО та союзників із "Телеграфом" поділився військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За словами Олега Жданова, від "Рамштайну-3" ми очікуємо не лише збільшення кількості країн, які готові постачати нам озброєння. Тому що після травневого "Рамштайну-2" таких країн побільшало, але з поставками нам всього необхідного все ще є проблеми. Отже, підкреслює полковник, нам важливо, щоб кількість і якість того, що партнери нам надаватимуть, наближалося до того, що нам необхідно.

"Міністр оборони США Ллойд Остін, який традиційно модеруватиме зустріч, нещодавно запевнив, що Україна отримає усе необхідне озброєння, яке їй треба. Сподіватимемося, що "Рамштайн-3" якраз допоможе збільшити обсяги, модифікацію таких потреб, а також прискорить терміни прибуття до нас цього озброєння", – зазначає Олег Жданов.

Він акцентує, що насамперед нам потрібні артилерія, танки, бойові броньовані машини. Причому у величезних кількостях. Чи не одна сотня одиниць.

Військовий експерт нагадав, що радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк нещодавно перерахував основні потреби щодо найменувань та кількості. Так, за його словами, нам потрібні тисяча гаубиць (калібр 155 мм), 300 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), 500 танків, дві тисячі одиниць бронетехніки та тисяча дронів.

Але постачання необхідного озброєння буксують, акцентує військовий експерт. На його думку, це відбувається з низки причин.

По-перше, якщо ви зберете разом армії Німеччини, Франції, Італії – у них менше озброєнь, ніж ми просимо. "Промислові комплекси (ВПК) різних країн. Промисловці готові і навіть "б’ють копитом", щоб увімкнути верстати. Вони розуміють, що це буде оплачено, що вони отримають прибуток. Але не всі уряди готові розщедритися, — пояснює Олег Жданов. — Так, якщо американський ВПК зараз розкручує маховик, виробництво запускається, багато звідти йде в Україну, то європейські виробники, ті ж німці, не можуть запуститись, бо канцлер Олаф Шольц – проти, а це (і це – по-друге) – вже політичні ігри. навіть підігравання росіянам. І коли цю проблему буде вирішено – питання".

Олег Жданов упевнений, що нова зустріч у форматі "Рамштайн" має дати відповідь на запитання – хто, скільки, коли та якого озброєння готовий поставити в Україну. І чи розуміють представники країн-партнерів важливість якнайшвидше зупинити російську агресію.

"І момент політичної кон’юнктури тут відіграє важливу роль, – акцентує експерт. – У тій же Німеччині – Бундестаг за допомогу Україні, промисловці – за, а канцлер – проти. Проте є надії на те, що постачання озброєнь налагоджуватиметься. І ті обсяги, які ми заявляємо, отримуватимемо. Причому куди швидше, ніж раніше".

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