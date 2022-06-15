Винуватицею війни є Україна? Хто з країн Європи вигороджує росію — опитування

Є великий відсоток і тих, хто підтримує нашу країну у боротьбі з путінським режимом

Більшість європейських громадян є дуже миролюбними у контексті нинішньої російсько-української війни. Близько 35% жителів країни ЄС вважають, що в Україні має якнайшвидше наступити мир. При цьому про завершення конфлікту військовою перемогою України готові говорити лише 22%.

Такі дані опитування Європейської ради з міжнародних відносин публікує Telegram-канал "MediaKiller". Дослідження стосувалося одразу кількох аспектів нинішньої ситуації в Україні.

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Вже згадані 22 відсотки європейців, які схвалюють військову перемогу України, ратують також і за торжествування справедливості за будь-яку ціну. Ці люди повністю підтримують нашу державу.

Проте скільки людей, стільки й думок. І за допомогою цього дослідження стало ясно, що не всі в Європі адекватно оцінюють ситуацію, що склалася. Серед усієї кількості опитаних осіб 15% вважають, що винуватцем військового конфлікту стали Україна, Євросоюз чи США. На щастя, 73% респондентів називають агресором саме росію.

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Є й ті країни, де відсоток людей, які звинувачують Україну на початку війни, дуже високий — понад одну п’яту від усіх опитаних. Це Німеччина (20%), Румунія (21%) та Італія (27%).

Найменше таких людей у Фінляндії та Великій Британії — по 5% в обох країнах. Натомість тих, хто звинувачує путінський режим, дуже багато: 90% і 83% відповідно.

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Зазначимо, що російське залякування та пропаганда не діє на більшість українців, які залишилися на тимчасово окупованих росіянами територіях. Загалом дії України та ЗСУ позитивно оцінюють 81% наших співгромадян.

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