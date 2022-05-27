Залякування не діє: скільки людей під час тимчасової окупації підтримує Україну — опитування

Більшість людей не потребує "російського світу"

Російська пропаганда та спроби залякати жителів тимчасово окупованих територій України практично не впливають на їхню проукраїнську позицію. Про підтримку чинної київської влади і загалом українських ідей заявили 81% опитаних громадян, котрі залишилися в захоплених росією областях.

Такі дані нового опитування опублікував Київський міжнародний інститут соціології 27 травня.

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81 відсоток — це люди, які повністю чи здебільшого поділяють саме проукраїнські погляди. Із загальної кількості респондентів 68% — ті, хто все ще повністю проукраїнський.

Є, на жаль, і ті, кого встигла зачепити кремлівська пропаганда. Із проросійськими поглядами на окупованих територіях знаходиться 9% жителів.

Результати опитування КМІС

Варто наголосити, що практично всі люди, які залишили окуповані міста та села, підтримують винятково Україну і ніяк інакше.

Зазначимо, що загальна кількість інтерв’юованих громадян становила 2009 осіб. Опитування проводилось за допомогою телефонних розмов у всіх областях України, крім Криму. Думки збиралися у повнолітніх людей, які знаходилися безпосередньо на території України (у межах, контрольованих до 24 лютого). Українців, котрі перебувають за кордоном, до переліку респондентів не включали через особливості проведення соціологічного дослідження.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав, якою методичкою користуються російські солдати та офіцери, щоб намагатися переконати українців переходити на їхній бік. Маніпуляція фактів і відверта брехня — ось способи, якими Кремль намагається досягти свого.

В окупованому Маріуполі пропаганда вийшла на новий рівень. Там серед зруйнованих вулиць росіяни розвішують величезні екрани, якими крутять свої новини.