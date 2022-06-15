Байден оголосив про нову військову допомогу Україні: що мається на увазі

Українські військові отримають протикорабельну установку Harpoon

У середу, 15 червня, президент США Джозеф Байден, який сварився на Зеленського, оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги на 1 мільярд доларів. У нього включать артилерію, системи берегового захисту, реактивні системи залпового вогню та інші боєприпаси.

Як передає Білий дім, про свої плани американський президент повідомив під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

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Також стало відомо, що у пакет допомоги увійдуть протикорабельні ракетні системи, артилерійські ракети та снаряди для гаубиць. Також в Україну мають доставити наземну протикорабельну ракетну установку Harpoon, безпечні радіостанції та прилади нічного бачення для українських військових.

Ба більше, США окремо виділять ще 225 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. У розмові з Зеленським Байден підкреслив, що американська сторона продовжить підтримувати Україну, яка бореться з російськими окупантами.

Нагадаємо, що раніше Джо Байден все ж підтвердив передачу Україні РСЗВ HIMARS, проте висунув Києву важливу вимогу. Ці системи залпового вогню увійшли у попередній пакет військової допомоги у розмірі 700 мільйонів доларів, у який також має увійти й інша великокаліберна зброя, протитанкові комплекси Javelin, контрбатарейні радари та інше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що сенатор США закликала знайти способи поставити Україні винищувачі та ППО.