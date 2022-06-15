У Зеленського жорстко проїхалися по медведєву через слова про Україну

В Офісі президента засумнівалися, чи існуватиме медведєв через 2 роки

Зухвалий випад проти нашої країни від заступника глави російського Радбезу дмитра медведєва, який заявив, що України через 2 роки може й не існувати, не залишився без уваги радника голови ОПУ Михайла Подоляка. Відповідь була доволі різкою.

Так, у власному Twitter-акаунті Подоляк написав, що експрезидент росії здатен лише бризкати отрутою й нічого іншого він не вміє. Представник Офісу президента також засумнівався у тому, чи існуватиме політична фігура медведєва через два роки.

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"Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу та самоствердитися – бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу. Україна була, є й буде. Де буде Д. Медведєв за 2 роки – питання", — написав Михайло Подоляк.

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Нагадаємо, що глава російського Радбезу збісився після того, як дізнався, що завдяки американському ленд-лізу Україна зможе отримувати ще й природний газ. Спершу медведєв спробував нав'язати улюблений кремлівський наратив, що "Україна взимку замерзне", а спроби офіційного Києва отримати газ від США пов’язані саме з цим. А потім він взагалі заявив, що "України через 2 роки не існуватиме".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що рупор Кремля дмитро пєсков поспішив підтримати свого колегу по цеху, вставивши ще одну пропагандистську тезу про "націоналістичні угруповання в Україні".