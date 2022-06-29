Росіяни продовжать обстріли: Арестович дав прогноз, коли завершиться ракетний терор

Українські міста будуть обстрілювати ще деякий час

Масовані ракетні обстріли українських міст проводяться росією з метою залякування населення, проте триватимуть вони ще тиждень-півтора.

Про це в середу, 29 червня, під час бесіди з правозахисником Марком Фейгіним розповів радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

За його словами, російські окупанти щодня обстрілюють різні райони Харкова та Миколаєва, а от обстріли інших міст здійснюються не регулярно. Він поставив за приклад удари по Дніпру 28 та 29 червня.

Арестович назвав це ракетним терором, і висловив думку, що він триватиме ще тиждень чи півтора.

"Поки вони не зрозуміють, що це не працює і дуже дорого коштує", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, 28 червня окупанти випустили шість ракет по Дніпропетровській області, з них три вдалося збити засобам ППО. Ті, що залишилися, пошкодили залізничну інфраструктуру і зруйнували цивільне підприємство, внаслідок чого загинули двоє мирних жителів.

Вранці 29 червня у Дніпрі чули ще один потужний вибух. За попередньою інформацією, засоби ППО збили ворожий безпілотник.