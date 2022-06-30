Зеленський розповів, чим закінчиться для Сирії визнання "лднр"

Україна розриває відносини із Сирією

У середу, 29 червня, Сирія на вимогу росії визнала "незалежність" так званих "лднр", однак такий крок призведе лише до посилення санкційного тиску на режим Башара Асада.

Про це розповів у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський. За його словами, дипломатичні відносини між нашою країною та Сирією будуть розірвані.

Зеленський зазначив, що росія все ж таки вичавила з Сирії визнання "незалежності" окупаційних структур на Донбасі, що за його словами є "жалюгідною історією".

"І в такому разі жодних відносин України з Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії навпаки буде ще більшим", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, російський диктатор 21 лютого оголосив про рішення визнати "незалежність" т.зв. "ЛДНР", а вже через три дні розпочав повномасштабне військове вторгнення в Україну. Однією з цілей війни у росії називають т.зв. "звільнення Донбасу", що передбачає повну окупацію Донецької та Луганської областей у їхніх адміністративних кордонах.

У Сирії російські війська допомогли втриматися при владі режиму Башара Асада під час громадянської війни, яка триває з 2011 року. Крім того, відомо, що саме в Сирію рф вивозить вкрадене в України зерно.