Украина разрывает отношения с Сирией

В среду, 29 июня, Сирия по требованию россии признала "независимость" так называемых "лднр", однако такой шаг приведет лишь к усилению санкционного давления на режим Башара Асада.

Об этом рассказал в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. По его словам дипломатические отношения между нашей страной и Сирией будут разорваны.

Зеленский отметил, что россия все же выдавила из Сирии признание "независимости" оккупационных структур на Донбассе, что по его словам является "жалкой историей".

"И в таком случае никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а давление против Сирии наоборот будет еще больше", — сказал он.

Как сообщалось ранее, российский диктатор 21 февраля объявил о решении признать "независимость" т.н. "лднр", а уже спустя три дня начал полномасштабное военное вторжение в Украину. Одной из целей войны в россии называют т.н. "освобождение Донбасса", что подразумевает полную оккупацию Донецкой и Луганской областей в их административных границах.

В Сирии российские войска помогли удержаться при власти режиму Башара Асада во время гражданской войны, которая в стране длится с 2011 года. Кроме того известно, что именно в Сирию рф вывозит украденное у Украины зерно.