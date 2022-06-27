Війна — день 124: окупанти активізувалися на фронті, нелюдські обстріли міст

Оперативно про головне за 27 червня

Повномасштабне вторгнення рф в Україну триває 124 дні. Росіяни з великими втратами продовжують штурмувати позиції українських захисників на кількох напрямках. Окупанти навіть активізували атаки на півдні країни, де тривалий час обладнували оборонні рубежі. Крім того, росія продовжує завдавати варварські ракетні удари по мирному населенню України. Нашу країну вразила нелюдська атака по багатоповерхівці у Києві. На політичному фронті відбулася зустріч лідерів країн "Великої сімки" у Німеччині, де вирішили безстроково підтримувати Україну у боротьбі з росією.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про головні події, які відбулися в Україні та світі 27 червня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

09:00 Окупанти, танки, броньовані машини — далеко не повний перелік того, що росія щодня втрачає в Україні. Свіжі дані від Генштабу ЗСУ.

07:00 Мапа боїв в Україні на ранок 27 червня показує, що ситуація на фронті принципово не змінилася. Генштаб тим часом повідомляє:

ворог намагається штурмувати Лисичанськ із півдня

окупантів відкинули біля Берестового та Вершини, а біля Миколаївки — росвійська встановлюють блокпости

спробу прорватися біля Мар'їнки українські сили придушили

05:00 Суверенна Україна існуватиме набагато довше, аніж путін буде "на сцені", заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNN.

04:00 Минулої доби на півдні України підтверджені втрати росіян склали 3️9️ окупантів, 1️ танк Т-72, 4️ одиниці іншої броньованої та 3️ – автомобільної техніки.

Також знищено 2️ склади боєприпасів на Миколаївщині, 1️ – на Херсонщині.

Окрім цього, українська ППО збила 3 БПЛА "Орлан-10" у Херсонській області.

02:00 На Одещині ворожа ракета прилетілі до житлової цивільної вулиці, горять будинки. Повідомляється про декількох постраждалих, що отримали незначні ушкодження. Також пошкоджено газопровід

01:00 Повітряну тривогу оголошено у більшості областей України, крім західних.

00:00 Росіяни знову обстрілюють ракетами Харків.

За минулу добу російські окупанти випустили понад 150 снарядів та мін по громадах Сумської області, внаслідок обстрілів загинула 1 особа, ще 1 – госпіталізовано, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Зведення новин за 24 червня можна прочитати у нашій статті: "Війна — день 121: Україна відступає від Сєвєродонецька, а під Херсоном настав перелом".

Інформація за 25 червня доступна у нашому матеріалі: "Війна — день 122: ЗСУ пішли на прорив під Херсоном, росія відповіла півсотнею ракет".

З головними новинами минулого дня, 26 червня, можна ознайомитись у нашому зведенні за неділю: "Війна — день 123: окупанти обстріляли Київ та закріплюються у Сєвєродонецьку".