Український спецназ працює на території росії: що дізналися західні ЗМІ

Український спецназ провів низку успішних диверсій на території росії.

Підрозділ українських сил спеціальних операцій виконує диверсійні завдання на території росії у глибокому тилу ворожої армії.

Про це повідомляє The Times з посиланням на коментарі неназваного офіцера української розвідки та двох 25-річних сержантів підрозділу ССО із позивними "Красунчик" та "Двадцять два".

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Самі бійці не назвали мети своїх прихованих операцій у глибокому тилу російських окупантів, але журналісти дійшли висновку, що вибухи на складах зброї та нафтобазі в росії швидше за все пов’язані з діями українського спецназу.

За даними журналістів, йдеться про батальйон "Шаман". Це прізвисько 10-го загону спецназу, штурмової та розвідувальної частини української військової розвідки. У нього приймають тих, хто проходить виснажливі випробування. Крім того, військовослужбовці з цього загону мають навички у дайвінгу, парашутному спорті та альпінізмі.

Місія батальйону "Шаман" – знищення інфраструктури, життєво важливої для бойових дій російської армії. Для цього було зроблено кілька таємних рейдів на територію росії.

"Росіяни не можуть зрозуміти, що відбувається, вони часто не можуть повірити, що ми були там", — розповів спецназівець із позивним "Красунчик".

Нагадаємо, надзвичайні обставини на стратегічних і військових об’єктах по всій росії стали правилом. Так, раніше у Брянській області горіла місцева військова частина.

А в прикордонній з Україною Білгородської області росії людей турбують "хлопки" в небі, — над містом уже не раз помічали гелікоптери, роботу ППО, вибухи, раз навіть пошкодили залізницю.