Украинский спецназ работает на территории россии: что узнали западные СМИ

Украинский спецназ провел ряд успешных диверсий на территории рф.

Подразделение украинских сил специальных операций выполняет диверсионные задачи на территории россии в глубоком тылу вражеской армии.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на комментарии неназванного офицера украинской разведки и двух 25-летних сержантов подразделения ССО с позывными "Двадцать Второй" и "Красавец".

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Сами бойцы не назвали цели своих скрытых операций в глубоком тылу российских оккупантов, но журналисты пришли к выводу, что взрывы на складах оружия и нефтебазах в рф скорее всего связаны с действиями украинского спецназа.

По данным журналистов, речь идет о батальоне "Шаман". Это прозвище 10-го отряда спецназа, штурмовой и разведывательной части украинской военной разведки. В него принимают тех, кто проходит изнурительные испытания. Кроме того, военнослужащие с этого отряда имеют навыки в дайвинге, парашютном спорте и альпинизме.

Миссия батальона "Шаман" – уничтожение инфраструктуры, жизненно важной для боевых действий русской армии. Для этого были сделаны несколько тайных рейдов на территорию россии.

"Россияне не могут понять, что происходит, они часто не могут поверить, что мы были там", — рассказал спецназовец с позывным "Красавец".

Напомним, чрезвычайные происшествия на стратегических и военных объектах по всей рф стали правилом. Так, ранее в Брянской области горела местная воинская часть.

А в пограничной с Украиной Белгородской области россии людей тревожат "хлопки" в небе, — над городом уже не единожды замечали вертолеты, работу ПВО, взрывы, раз даже повредили железную дорогу.