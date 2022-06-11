В росії вибух та пожежа у військовій частині: стовп диму видно здалеку (фото, відео)

Причина займання поки не повідомляється

У російських Клинцях у суботу, 11 червня, загорілася місцева військова частина. Вогонь спалахнув на мілітарному об’єкті в Брянській області близько шостої ранку, багато місцевих жителів спостерігають густий дим у небі з різних районів населеного пункту.

Інформацію повідомляють різні місцеві Telegram-канали, передає "Телеграф". Попередньо причина займання невідома, проте перед початком пожежі багато хто чув гучний вибух.

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Як зазначають наявні джерела, поранених та загиблих внаслідок пожежі нібито немає. Проте сам об’єкт військової інфраструктури, звичайно ж, значно постраждав з урахуванням густоти диму, який видніється на багато кілометрів.

Також є дані, які вказують на те, що серйозних пошкоджень зазнала техніка, перекинута в Клинці з території України. Це ті танки, броньовики та інший військовий транспорт, який росіяни не покинули, тікаючи, а все ж забрали, сподіваючись відремонтувати.

Повідомляється, що ліквідацією надзвичайної ситуації займається дев'ять пожежних команд із відповідним устаткуванням.

Дим чудово проглядається попри віддаленість військової частини.

Відразу зазначимо, що Клинці знаходяться близько до кордону з Україною — за півтори-дві години їзди автомобілем (залежно від дороги). Як відомо, Брянська область межує із Чернігівською та Сумською областями.

Клинці на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що днями чергові "хлопки" чули мешканці найближчих до Білгорода сіл. Обійшлося без пожежі, але підозрілі вибухи повторювалися неодноразово.

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