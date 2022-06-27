Готуємось постійно: у "Слузі народу" оцінили загрозу нападу з Білорусі

В Україні готуються до можливого вторгнення з Білорусі.

У понеділок, 27 червня, на 124-й день повномасштабного вторгнення росії зберігається небезпека наступу російських військ з боку Білорусі.

Про це заявив в інтерв’ю РБК-Україна депутат від "Слуги народу" та голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич.

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За словами нардепа, небезпека є і Збройні сили України готові до відсічі: "Якщо по ситуації на сьогодні, на день-два, я думаю, ні, бо на кордонах у Білорусі немає угруповання, яке зможе зробити цей незрозумілий марш незрозумілою кількістю. Такого ми зараз не бачимо".

"Ми не сидимо склавши руки, вже відійшли від шоку, і більше це не повториться. Готові зараз вже до всіх сценаріїв, готуємося постійно, не перестаємо готуватися. Не тільки Київ, а й Житомирська, Рівненська та Волинська області. По довжині всього кордону" , — додав Завітневич.

Політик вважає, що Білорусь була і залишається майданчиком, плацдармом для вторгнення, застосування "Іскандерів" та ракет з літаків.

Завітневич зазначив, що ніхто не забуває цього напряму і всі постійно працюють. Крім того, не слід забувати про елементи інформаційної атаки, що впливають на психологічний стан людей.

"Готується сухопутний компонент білоруської армії, не готується — це інформація, яку не можна підтвердити. Зараз провокацій немає", — сказав голова комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони.

Зазначимо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що у чотирьох областях України пройде перевірка готовності до можливого повторного вторгнення російських військ із Білорусі.

У свою чергу радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що в українців не буде жодної жалості до білорусів, якщо вони вторгнуться до України.