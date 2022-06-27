"Привіт" путіну: НАТО в 7 разів збільшить сили швидкого реагування

Альянс хоче захистити окремих країн-учасниць від загроз

Північноатлантичний Альянс (НАТО) на саміті, який запланований з 28 по 30 червня у Мадриді, обговорить нову Стратегічну концепцію, посилення східного флангу та нарощення сил швидкого реагування до 300 тисяч військових.

Як передає "Укрінформ", про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції напередодні зустрічі країн-членів НАТО.

За його словами, саміт у Мадриді буде трансформаційним й на ньому розглядатимуть важливі рішення щодо безпекової ситуації.

"Суттєві зміни будуть у підходах до оборони та стримування з боку НАТО, йтиметься також про підтримку України сьогодні й на майбутнє. Ця нова концепція приведе нас до ери стратегічної конкуренції. Очікую, що також буде очевидним, що члени Альянсу розглядають росію як найважливішу і пряму загрозу нашій безпеці", — повідомив Столтенберг.

Крім питань підтримки України, вперше буде розглянуто тему Китаю — мова про загрози й виклики безпеці, які офіційний Пекін продукує останнім часом, чим суперечить інтересам та цінностям НАТО.

"Також на саміті ми будемо говорити про зміцнення наших передових підрозділів, такі як бойові групи на східному фланзі Альянсу до рівня бригад. Ми змінимо і сили реагування, а також збільшимо кількість сил підвищеної готовності до більш ніж 300 тисяч. Ми також зміцнимо наші можливості працювати і посилювати війська під час кризи та конфлікту, включаючи передове розгортання сил ППО, накопичення резервів та засобів", — сказав генсек Альянсу.

За словами Столтенберга, мова буде йти про захист конкретних членів НАТО, а також про зміцнення командування й контролю в усьому Альянсі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в НАТО дали невтішний прогноз щодо війни України з росією, а також пояснили, чим саме Альянс планує допомогти нашій країні у боротьбі з країною-агресором.