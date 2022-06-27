"Привет" путину: НАТО в 7 раз увеличит силы быстрого реагирования

Альянс хочет защитить отдельных стран-участниц от угроз

Североатлантический Альянс (НАТО) на саммите, запланированном с 28 по 30 июня в Мадриде, обсудит новую Стратегическую концепцию, усиление восточного фланга и наращивание сил быстрого реагирования до 300 тысяч военных.

Как передает "Укринформ", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции накануне встречи стран-членов НАТО.

По его словам, саммит в Мадриде будет трансформационным и на нем будут рассматривать важные решения по ситуации в сфере безопасности.

"Существенные изменения будут в подходах к обороне и сдерживанию со стороны НАТО, речь пойдет о поддержке Украины сегодня и на будущее. Эта новая концепция приведет нас к эре стратегической конкуренции. Ожидаю, что также будет очевидно, что члены Альянса рассматривают россию как важнейшую и прямую угрозу нашей безопасности", — сообщил Столтенберг.

Кроме вопросов поддержки Украины, впервые будет рассмотрена тема Китая — речь об угрозах и вызовах безопасности, которые официальный Пекин в последнее время продуцирует, чем противоречит интересам и ценностям НАТО.

"Также на саммите мы будем говорить об укреплении наших передовых подразделений, таких как боевые группы на восточном фланге Альянса до уровня бригад. Мы изменим и силы реагирования, а также увеличим количество сил повышенной готовности до более 300 тысяч. Мы также укрепим наши возможности работать и усиливать войска во время кризиса и конфликта, включая передовое развертывание сил ПВО, накопление резервов и средств", — сказал генсек Альянса.

По словам Столтенберга, речь будет идти о защите конкретных членов НАТО, а также об укреплении командования и контроля во всем Альянсе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в НАТО дали неутешительный прогноз по войне Украины с россией, а также объяснили, чем именно Альянс планирует помочь нашей стране в борьбе со страной-агрессором.