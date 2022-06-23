Турция может дать зеленый свет Финляндии и Швеции на вступление в НАТО: в США указали на важный момент

Соглашение между странами может быть достигнуто в скором времени

В США высказали надежду, что разногласия между Финляндией, Швецией и Турцией удастся решить до следующего саммита НАТО, который пройдет в испанском Мадриде в конце июня этого года.

Как сообщает Reuters, об этом сообщила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во время слушаний в комитете Сената по международным делам.

Она отметила, что переговоры, которые состоялись между представителями трех стран в начале недели, были конструктивными, а соглашение между ними может быть достигнуто до начала саммита НАТО.

"Мы уверены, что этот вопрос будет решен положительным образом", — сказала Донфрид.

Также она указала, что в Альянсе существует глубокая и широкая поддержка по вопросу вступления двух скандинавских стран в НАТО.

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Напомним, что Швеция и Финляндия подали совместную заявку на вступление в Альянс 18 мая, однако в тот же день Эрдоган заявил, что эти страны имеют нечеткую позицию по борьбе с терроризмом и заблокировал их дальнейшее движение на вступление в НАТО. Впрочем, полностью исключать возможность их присоединения к блоку он не стал.