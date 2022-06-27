Президент країни-сусідки України відвідує Київ із неоголошеним візитом

До Києва приїхала президент Молдови Майя Санду.

У понеділок, 27 червня, президент Молдови Майя Санду перебуває з візитом у Києві.

Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на адміністрацію президента Молдови. Візит був неоголошений, оскільки такі поїздки не анонсуються з питань безпеки.

Відомо, що протягом дня Санду відвідає міста Бородянка, Буча та Ірпінь. Ці міста сильно постраждали від російської агресії та військових злочинів.

Також вона зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначимо, що 22 червня Україна та Молдова набули статусу кандидатів на вступ до ЄС.

Після цього у керівництві Молдови заявили, що мають намір підтримати санкції ЄС проти росії. У свою чергу, речник парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що Кишинів підтримає санкції ЄС, а їх метою є завершення війни.

Зазначимо, що у Москві вже влаштували істерику із цього приводу та почали погрожувати Кишиневу.