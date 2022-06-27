Президент страны-соседки Украины посещает Киев с необъявленным визитом

В Киев приехала президент Молдовы Майя Санду.

В понедельник, 27 июня, президент Молдовы Майя Санду находится с визитом в Киеве.

Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на на администрацию президента Молдовы. Визит был необъявленный, так как такие поездки не анонсируются по вопросам безопасности.

Известно, что течение дня Санду посетит города Бородянка, Буча и Ирпень. Эти города сильно пострадали от российской агрессии и военных преступлений.

Также она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, что 22 июня Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в ЕС.

После этого в руководстве Молдовы заявили, что намерены поддержать санкции ЕС против россии. В свою очередь, спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что Кишинев поддержит санкции ЕС, а их целью является завершение войны.

Отметим, что в Москве уже устроили истерику по этому поводу и начали угрожать Кишиневу.