Зеленський на саміті G7 розповів, коли Україна хоче завершити війну

Зеленський на саміті G7 сказав, що хоче завершити війну до зими.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті G7 у Баварських Альпах по відеозв’язку, заявив, що хоче, щоб повномасштабна війна росії проти України завершилася до кінця року до настання зими.

Про це з посиланням на двох дипломатів Євросоюзу повідомляє The Guardian.

Також глава держави попросив надати Україні системи протиповітряної оборони, посилити санкції проти росії та гарантії безпеки.

Крім того, Зеленський попросив підтримати Україну у питанні експорту зерна та повоєнного відновлення.

Нагадаємо, що саміт G7 стартував у неділю, 26 червня, у Баварії. Лідери країн "Великої сімки" взяли на себе зобов’язання щодо безстрокової підтримки України в обороні від російського вторгнення. Ця підтримка передбачає надання фінансової, гуманітарної, військової та дипломатичної допомоги.