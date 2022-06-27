Зеленський на саміті G7 розповів, коли Україна хоче завершити війну
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Зеленський на саміті G7 сказав, що хоче завершити війну до зими.
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті G7 у Баварських Альпах по відеозв’язку, заявив, що хоче, щоб повномасштабна війна росії проти України завершилася до кінця року до настання зими.
Про це з посиланням на двох дипломатів Євросоюзу повідомляє The Guardian.
Також глава держави попросив надати Україні системи протиповітряної оборони, посилити санкції проти росії та гарантії безпеки.
Крім того, Зеленський попросив підтримати Україну у питанні експорту зерна та повоєнного відновлення.
Нагадаємо, що саміт G7 стартував у неділю, 26 червня, у Баварії. Лідери країн "Великої сімки" взяли на себе зобов’язання щодо безстрокової підтримки України в обороні від російського вторгнення. Ця підтримка передбачає надання фінансової, гуманітарної, військової та дипломатичної допомоги.