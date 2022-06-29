Масштабний обмін полоненими: з’явилися фото українських бійців, яких вдалося повернути

Розвідники показали фото українських захисників, які повернулися додому після обміну

У середу, 29 червня, Україна провела з росією масштабний обмін, під час якого 144 українські захисники змогли повернутися додому.

Тим часом пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у своєму телеграм-каналі показала фотографії українців, які повернулися з полону.

У повідомленні зазначається, що більшість із бійців зазнали тяжких поранень під час боїв, у тому числі й за маріупольську "Азовсталь".

"Одразу після звільнення всі наші герої отримали медичну допомогу та належний догляд", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що координаційний штаб продовжує роботу над поверненням із полону всіх українських захисників.

У ЗМІ також назвали ім’я одного із бійців. Йдеться про 28-річного Володимира Дейнеко, який ніс службу в лавах "Азова".

Як повідомлялося раніше, в ГУР повідомляли, що в ході обміну в середу додому повернулися 144 українські захисники, з них 43 бійці батальйону "Азов". 95 військовослужбовців брали участь в обороні заводу "Азовсталь" у Маріуполі. У ГУР уточнили, що з полону звільнили 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Старшому зі звільнених виповнилося 65 років, а наймолодшому – 19 років.