Іспанія може передати Україні десятки танків Leopard-2 та бронетранспортерів: подробиці

Уряд Іспанії поки тільки розглядає можливість передачі

Іспанська влада заявила про готовність до переговорів щодо постачання зброї для України для захисту від російських загарбників. Мова про танки та бронетранспортери, які вже добре відомі Збройним силам України.

Про це у вівторок, 12 липня, повідомило Infodefensa TV, зазначивши, що мова йде про десять бойових танків Leopard 2А4 і близько двадцяти бронетранспортерів M113.

Зазначається, що Міноборони Іспанії на цей час вивчає можливість передачі цих видів озброєння українській стороні, адже офіційний Київ неодноразово закликав надати країни Заходу надати додаткову військову допомогу для захисту від країни-агресора.

"Це рішення стане поворотним моментом щодо виду допомоги, яку уряд (Іспанії — ред.) був готовий надати Володимиру Зеленському, оскільки досі це обмежувалося в основному оборонними матеріалами, аж до того, що було наказано повернути 30 військових вантажівок з 200 тоннами боєприпасів у липні минулого року з порту Гдиня до українського кордону", — повідомляє видання.

Попередньо відомо, що передача зброї Україні буде за схемою трикутника. Тобто, як тільки танки Leopard 244 і БТР M113 перейдуть у власність нашої країни, модернізація та їх оновлення здійснюватиметься коштом українського уряду в Іспанії. Також залучатимуться фінанси Європейського фонду Миру ЄС. Для цього Україна повинна буде підписати контракт з іспанськими компаніями, а вже потім зброя потрапить на передову до наших військових.

Leopard 2A4 — найпоширеніша версія сімейства танків Leopard 2 з автоматичною системою пожежогасіння, цілковито цифровою системою контролю вогню для нових типів боєприпасів, а також покращеною баштою з пласкою титановою бронею.

Танки Leopard 2A4

БТР M113 — основний гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу.

БТР M113

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 50 країн світу зголосилися допомогти Україні у протистоянні кривавій агресії росії та відправити Києву новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть 140 тисяч протитанкових систем, понад 600 танків, приблизно півтисячі систем артилерії та інша потужна зброя.