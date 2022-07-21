Краматорск подвергся новому ракетному удару: эксклюзивные кадры разрушений

Россияне снова обстреляли Краматорск, разрушена школа.

Российские оккупанты продолжают атаковать город Краматорск в Донецкой области. В ночь на 21 июля Краматорск подвергся новому ракетному обстрелу. Российские военные обстреляли промышленную часть города, разрушили местную школу.

Также под обстрелы попали территории Старокраматорского машиностроительного завода (СКМЗ) и Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ).

Информации о раненых и погибших в настоящее время нет.

В Краматорске побывал корреспондент "Телеграфа" и снял последствия ракетных обстрелов. Известно, что обстрел начался около 04:00 утра. Оккупанты выпустили 9 ракет. На месте удара начались пожары. В настоящее время пожарники ликвидировали возгорания, на месте работают спасательные службы и разбирают завалы.

Как сообщили в ГСЧС, в результате обстрела разрушена средняя часть 3-х этажного здания школы, под завалами могут находиться люди.

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Краматорску

Враг обстрелял промышленную часть города

Под удар попала школа

На месте работают спасатели

Информации о раненых и погибших в настоящее время нет

Здание восстановлению не подлежит

О пострадавших пока не сообщается

Спасатели разбирают завалы

Оккупанты продолжают разрушать школы

Фото и видео: Ян Доброносов

Отметим, что Краматорск подвергается практически ежедневным обстрелам – как из ракет, так и из артиллерии. Власти области констатируют, что нет ни одного безопасного или относительно безопасного места в регионе, призывают жителей эвакуироваться.

19 июля оккупанты ударили по центральной части Краматорска. В результате ракетного удара один человек погиб, шесть ранены. Повреждены 10 многоэтажек. 18 июля россияне нанесли четыре удара по промышленной зоне Краматорска, предварительно из РСЗО.

Напомним, что международные военные эксперты предполагают, что следующие две главные цели, которые будут стараться захватить оккупанты — Славянск и Краматорск.

По данным Генштаба Украины, российские войска продолжают обстреливать объекты на востоке страны, стремясь установить "полный контроль" над Луганской и Донецкой областями и сохранить сухопутный коридор в Крым.