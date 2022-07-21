Укр

Краматорск подвергся новому ракетному удару: эксклюзивные кадры разрушений

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
524
Последствия обстрелов в Краматорске Новость обновлена 21 июля 2022, 10:16
Последствия обстрелов в Краматорске

Россияне снова обстреляли Краматорск, разрушена школа.

Российские оккупанты продолжают атаковать город Краматорск в Донецкой области. В ночь на 21 июля Краматорск подвергся новому ракетному обстрелу. Российские военные обстреляли промышленную часть города, разрушили местную школу.

Также под обстрелы попали территории Старокраматорского машиностроительного завода (СКМЗ) и Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ).

Информации о раненых и погибших в настоящее время нет.

В Краматорске побывал корреспондент "Телеграфа" и снял последствия ракетных обстрелов. Известно, что обстрел начался около 04:00 утра. Оккупанты выпустили 9 ракет. На месте удара начались пожары. В настоящее время пожарники ликвидировали возгорания, на месте работают спасательные службы и разбирают завалы.

Как сообщили в ГСЧС, в результате обстрела разрушена средняя часть 3-х этажного здания школы, под завалами могут находиться люди.

Краматорск обстрел 21.07.2022
Российские оккупанты нанесли очередной удар по Краматорску
Краматорск обстрел 21.07.2022
Враг обстрелял промышленную часть города
Краматорск обстрел 21.07.2022
Под удар попала школа
Краматорск обстрел 21.07.2022
На месте работают спасатели
Краматорск обстрел 21.07.2022
Информации о раненых и погибших в настоящее время нет
Краматорск обстрел 21.07.2022
Краматорск обстрел 21.07.2022
Здание восстановлению не подлежит
Краматорск обстрел 21.07.2022
О пострадавших пока не сообщается
Краматорск обстрел 21.07.2022
Спасатели разбирают завалы
Краматорск обстрел 21.07.2022
Краматорск обстрел 21.07.2022
Оккупанты продолжают разрушать школы

Фото и видео: Ян Доброносов

Отметим, что Краматорск подвергается практически ежедневным обстрелам – как из ракет, так и из артиллерии. Власти области констатируют, что нет ни одного безопасного или относительно безопасного места в регионе, призывают жителей эвакуироваться.

19 июля оккупанты ударили по центральной части Краматорска. В результате ракетного удара один человек погиб, шесть ранены. Повреждены 10 многоэтажек. 18 июля россияне нанесли четыре удара по промышленной зоне Краматорска, предварительно из РСЗО.

Напомним, что международные военные эксперты предполагают, что следующие две главные цели, которые будут стараться захватить оккупанты — Славянск и Краматорск.

По данным Генштаба Украины, российские войска продолжают обстреливать объекты на востоке страны, стремясь установить "полный контроль" над Луганской и Донецкой областями и сохранить сухопутный коридор в Крым.

Теги:
#Россия #Донецкая область #Краматорск