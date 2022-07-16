У ЗСУ розповіли про "впевнені кроки" щодо звільнення Херсонщини: деталі

У ОК "Південь" пояснили, чому не поспішають озвучувати добрі новини з фронту

Українські війська роблять впевнені кроки щодо звільнення південних областей нашої країни від російських загарбників.

Як повідомила голова пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, ЗСУ просуваються на Херсонському напрямку, хоча й не так швидко, як цього хотілося б тим, хто подає позитивні новини.

"Повірте, ці кроки дуже впевнені й саме тому вони робляться в тиші та таємничості. Щоб закріпитися на цих територіях і потім повідомити про свої перемоги", — сказала вона.

Також Гуменюк зазначила, що під час зачистки території Потьомкіного ЗСУ знайшли неушкоджену бронемашину противника, яка вже стала власністю українських військових. Однак вона наголосила, що ворог може залишити після себе і небезпечніші "сюрпризи".

Як повідомлялося раніше, радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше заявляв, що окупанти активно зміцнюються на Антонівському мості в Херсоні, що може свідчити про те, що вони готуються до можливого відступу і не хочуть, щоб ЗСУ відрізали їх від єдиного швидкого способу перейти через Дніпро.