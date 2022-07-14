Арестович розповів, для чого окупанти риють укріплення біля Антонівського мосту у Херсоні

Антонівський міст з’єднує окуповане місто із Кримом

У Херсоні, де окупаційні війська продовжують залякувати місцевих і ставити своє керівництво навіть у закладах культури, почали терміново рити укріплення біля Антонівського мосту. Це може свідчити про підготовку росіян до активного контрнаступу ЗСУ.

Про це у новому ефірі з блогером Марком Фейгіним розповів радник голови Офісу президента та військовий експерт Олексій Арестович. "Вони збираються захищати Антонівський міст, щоби ми з ходу на нього не вискочили, не взяли його… Ця публіка відпрацьовує на практиці інженерні роботи, пов’язані з можливим відступом", – сказав Арестович.

Антонівський міст з Херсона у напрямку Криму

Він наголосив, що цей міст дуже потрібен російським окупаційним військам, щоби організувати відступ. При цьому експерт висловив упевненість "на 101%", що росіяни у думках уже здали Херсон назад під контроль Києва.

На заувагу Фейгіна, що наразі не видно публічних ознак того, що росіяни готові домовлятись – вони не говорять про припинення вогню і чергові "кроки доброї волі", Арестович відповів, що успішна робота систем HIMARS позбавила росіян боєкомплектів у Луганську, Чорнобаївці, Макіївці, Чаплинці та Горлівці. "Ця історія – початок кінця", – заявив він.

Зазначимо, що Антонівський міст – це автомобільний міст через річку Дніпро, який з’єднує Херсон із анексованим Кримом. Через нього проходить траса Е97, яка веде до Кримського мосту.

Як повідомляв "Телеграф", на Херсонщині найбільш гарячою точкою залишається Нова Каховка, де днями ЗСУ знищили величезний склад окупантів з боєприпасами та технікою. Цієї ночі там знову було чутно вибухи. За попередніми даними, це був прицільний удар по позиціях живої сили росіян.