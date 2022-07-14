Життя в окупації. Херсон: росіяни змінюють керівництво лялькового театру та виганяють звідти артистів

Ситуація з ляльковим театром сумна, але не єдина у своєму роді

Окупаційна "влада" Херсона заявила, що має намір поставити свого "директора" в обласному театрі ляльок, а всіх артистів із понеділка виганяють на вулицю.

Як повідомив у своєму Фейсбуку керівник виконавчого апарату Херсонської облради Юрій Соболевський зазначив, що у загарбників ставлення до культури таке саме, як і до мешканців окупованих територій.

"Ці артисти намагалися продовжувати працювати для дітей навіть в умовах війни, аж до окупації міста! А директора театру викрадали та били після одного з мітингів на площі Свободи", — написав він.

У коментарях до запису користувачі мережі вказали, що окупанти також навідалися й до училища культури та вигнали звідти педагогів, не дозволивши їм навіть забрати свої речі.

Як повідомлялося раніше, подібна ситуація із захопленням нерухомості в Херсоні зовсім не рідкість. Так на початку липня стало відомо, що окупанти вирішили виселити студентів із гуртожитку Херсонського державного університету, мабуть, для того, щоб заселити туди своїх військових чи цивільних фахівців.