Життя в окупації. Херсон: у місті закінчується готівка, магазини переходять на натуральний обмін

У місцевих жителів залишилися гроші на картах, але зняти їх дуже складно

В окупованому Херсоні закінчуються запаси готівки, тому магазинам доводиться переходити на "натуральний обмін" і міняти продукти харчування на цінні речі.

Як повідомила у своєму Фейсбуку колишній омбудсмен Людмила Денісова, про кожен такий обмін товарів на речі людям доводиться домовлятися із продавцями.

Крім того, вона вказала, що нерідкі також випадки, коли продавці видають так звані "продуктові кредити", а саме віддають товари в борг під 10-20%.

За її словами, проблема полягає в тому, що в місті жителі практично вичерпали запаси готівки, а гроші з карток або не зняти, або доведеться віддати за це 10-25% суми, що знімається.

Крім того, Денисова повідомила, що у Херсоні також складно відстежити ситуацію з цінами, оскільки промислові та деякі продуктові товари завозять із Криму, але їх не вистачає. Тому ціни на них стрімко зростають.

А от з овочами та фруктами ситуація зворотна, тому що місцеві фермери виробляють більше, ніж можуть споживати, то надлишки їм доводиться продавати майже безплатно.

"Дії окупантів на тимчасово окупованих територіях порушують норми статті 25 Загальної декларації прав людини, яка гарантує право кожного на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, яке необхідне для підтримки здоров’я та благополуччя її самої та її родини", — додала Денисова.

Як повідомлялося раніше, росіяни на окупованих територіях почали прибирати колаборантів від "влади" та почали призначати в окупаційні адміністрації своїх людей