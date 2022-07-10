Жизнь в оккупации. Херсон: в городе заканчивается наличка, магазины переходят на натуральный обмен

У местных жителей остались деньги на картах, но снять их очень сложно

В оккупированном Херсоне заканчиваются запасы наличных средств, а потому магазинам приходится переходить на "натуральный обмен" и менять продукты питания на ценные вещи.

Как сообщила в своем Фейсбук бывший омбудсмен Людмила Денисова, об каждом таком обмене товаров на вещи людям приходится договариваться с продавцами.

Кроме того, она указала, что нередки также случаи, когда продавцы выдают так называемые "продуктовые кредиты", а именно отдают товары в долг под 10-20%.

По ее словам, проблема заключается в том, что в городе жители практически исчерпали запасы наличных средств, а деньги с карточек либо не снять, либо придется отдать за это 10-25% снимаемой суммы.

Кроме того, Денисова сообщила, что в Херсоне также сложно отследить ситуацию с ценами, поскольку промышленные и некоторые продуктовые товары завозят из Крыма, но их не хватает. Поэтому цены на них стремительно растут.

А вот с овощами и фруктами ситуация обратная, так как местные фермеры производят больше, чем могут потребить, то излишки им приходится продавать почти за бесплатно.

"Действия оккупантов на временно оккупированных территориях нарушают нормы статьи 25 Всеобщей декларации прав человека, гарантирующей право каждого на такой жизненный уровень, включая еду, одежду, жилье, которое необходимо для поддержания здоровья и благополучия ее самой и ее семьи", — добавила Денисова.

Как сообщалось ранее, россияне на оккупированных территориях начали убирать коллаборантов от "власти" и начали назначать в оккупационные администрации своих людей