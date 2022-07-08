Більше не потрібні: росіяни прибирають колаборантів від влади на окупованих територіях

росіяни починають позбавлятися колаборантів на окупованих територіях

У Херсонській області, яка майже відпочатку широкомасштабного вторгнення росії в Україну була окупована ворогом, усунули від влади колаборантів та призначили на керівні посади росіян.

Про це повідомляє сайт Спротив, створений Силами спецоперацій ЗСУ.

Колаборант Володимир Сальдо, який з приходом російських загарбників "очолював" Херсонщину, нині виконує представницькі функції. А у його заступників провели обшуки.

Фактично керує регіоном голова окупаційного штабу, ФСБшник Сергій Єлісєєв, якого "призначили" напередодні. Його заступниками стали Володимир Безпалов з Калінінграду та Михайло Родіков з Московщини, який раніше працював гауляйтером в Севастополі.

"Цей красномовний факт свідчить, що окупанти так і не знайшли достатню кількість колаборантів, яким можна довірити відповідні посади. Адже через кадровий дефіцит не можуть знайти навіть простих робочих в комунальні підприємства, не кажучи вже про керівний склад", — зазначають у Спротиві.

Крім того, за наявною інформацією делегації депутатів "єдиної росії" під час візиту до окупованих міст ігнорують самопроголошених мерів та інших колаборантів.

Також видання повідомляє, що загарбники усунули від керівних посад зрадників з поліції в Мелітополі. Замість них поліцаями керуватимуть росіяни.

Нагадаємо, що росіяни кинули за грати мера-зрадника з Харківщини, який став на їх бік. Він у перші дні повномасштабного вторгнення рф здав місто Куп'янськ загарбникам.