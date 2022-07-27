"Рука не здригнеться": Данілов зробив жорстку заяву щодо ударів по росії

В Україні відповіли, чи готові знищувати війська окупантів на території росії

Українські військові можуть завдати ударів російською територією, щоб знищити позиції, з яких окупанти обстрілюють нашу країну.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, Україні відомо, звідки росіяни ведуть вогонь територією нашої країни і якщо цього вимагатиме ситуація, то військові об’єкти в росії будуть знищені.

"Якщо буде потрібно, то повірте, чи не здригнеться ні в кого рука, щоб підписати те, що потрібно підписати, щоб ті об’єкти, про які ви говорите (звідки відбуваються обстріли – ред.), були знищені", — сказав він.

Данилов також зазначив, що українським військовим відомо про всі постріли з артилерії або ракети, запущені з літаків, кораблів або наземних комплексів, розташованих на території рф, як і про те, де вони знаходяться.

Як повідомлялося раніше, росіянам не дає спокою те, що Україна отримує від західних партнерів далекобійну артилерію, здатну знищувати позиції росіян далеко від лінії фронту. Зокрема, в МЗС країни-агресора нещодавно заговорили про "серйозні наслідки", якщо Україна застосує системи залпового вогню її територією.